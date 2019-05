Başkan Vidinlioğlu, “Borçlu bir belediye devraldık”

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, borçlu bir belediye devraldıklarını belirterek, Kastamonu Belediyesi'nin borcunun 78 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kastamonu Belediyesi Hizmet Binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bazı dokümanların toplanmasının zaman aldığını belirterek, “Göreve başladığım 5 Nisan 2019 tarihi itibariyle önceki dönemden 62 milyon 167 bin TL kısa vadeli borç (2019 yılı içerisinde ödenecek) ve 16 milyon 323 bin TL uzun vadeli borç olmak üzere toplam 78 milyon 490 bin 859 TL borç devredilmiştir. Bu borcun 5 milyon 234 bin 659 TL'si kısa vadeli ve 13 milyon 459 bin 246 TL'si de uzun vadeli olmak üzere toplam 18 milyon 693 bin 905 TL banka kredi borçları, 32 milyon 835 bin 83 TL'si esnafa olan borçlar, 3 milyon 506 bin 442 TL'si yüklenicilerden alınan nakit geçici ve kesin teminatlar, 5 milyon 809 bin 359 TL'si çeşitli emanetler, 10 milyon 744 bin 463 TL'si vergi borçları, 1 milyon 529 bin 111 TL'si sigorta primi borçları, 2 milyon 46 bin 906 TL'si diğer kamu idarelerine olan borçlar, 2 milyon 864 bin 581 TL'si uzun vadeli taksitlendirilmiş vergi borçlarıdır” dedi.

“Kaynakları kısıtlı bir bütçe devraldık”

Kaynakları kısıklı bir bütçeyi devraldıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “2019 yılı bütçesi 202 milyon 281 bin 976 TL olup, seçimden önceki ilk üç ay içinde bütçenin 82 milyon 794 bin 35 TL'si kullanılmıştır. Dolayısıyla, bütçenin ilk 3 ayda yüzde 40'ı önceki yönetimce kullanılmış kalan 9 ay için de bütçenin yüzde 60'ı bizim yönetime bırakılmıştır. Bu dönemde 34 adet ihale yapılarak, Belediye 24 milyon 439 bin TL taahhüt altına sokulmuştur. 2019 yılı Nisan-Aralık döneminde İller Bankası dahil Belediyenin tahsil edeceği gelir toplamı tahminen 124 milyon TL'dir. Bu yıl içinde ödenmesi gereken borçların toplamı taahhütler (yapılmış ihaleler) dahil 86 milyon 606 bin 32 TL olup, tahmini toplanacak gelirlerden geriye 38 milyon TL kalmaktadır. Bu miktarda belediyenin ve şirketin personel giderlerini karşılamaya dahi yetmemektedir” diye konuştu.

“Öncelikli hedefimiz bütçe disiplinini sağlamak”

Bu yıl öncelikli hedeflerinin bütçe disiplinini sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonulu hemşerilerimizin teveccühüne mazhar olan vaatler ve projelerimizin önceliklendirilmiş halinin yer alacağı Belediyemizin 5 yıllık Stratejik Planı hazırlayacağız. Hazırlayacağımız Stratejik Plan çerçevesinde de oluşturacağımız idari ve mali disiplin ile ek kaynaklar sayesinde de modern, yaşanabilir bir kenti inşa etmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Dış birimler hariç makam araçlarını geri çektik”

Makam araçlarıyla ilgili bir tasavvufta bulunduklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Sadece dış birimlerde çalışanlara araç tahsisi yapıldı. Onun dışında bütün birim müdürleri de dahil ne kadar araç varsa bunların hepsini geri çektik. Hizmet yapımında araç tahsis edilmiş olanlar sadece belediye işlerinde kullanılmış olacak, mesai bitiminde araçlar belediyeye bırakılacak. Bu araçların güzergah kayıtları tutulacak” ifadelerini kullandı.

“Birimlerimiz çok fazla, bazı birimlerimizi tek birim altında toplayacağız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 19 tane birimin olduğuna işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Bizden kat ve kat büyük Manisa Büyükşehir Belediyesinde bile 19 tane birim var. Kastamonu, Manisa'ya göre daha küçük bir il ama Kastamonu Belediyesinde çok daha fazla birim var. Hem bunu işlenir tek çatı altında toplanması açısından hem de denetimi açısından çok zor bir durum. Onun için bu birimlerle ilgili de mutlaka ve mutlaka bir durum değerlendirmesi yapacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde onun üzerinde de bir çalışma yapacağız” dedi.

“Teleferik Projesi ile ilgili ciddi rahatsız olan bir kesim bulunuyor”

Teleferik Projesi ile Kastamonu Belediyesi'nin logosu hakkında çok olumlu geri dönüşlerin olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, “Belediyemizin logosu 1994 yılında Meclis kararıyla belirlenmiş ve bayrak şeklinde olmuş. Ama birçok yerde yuvarlar şekilde kullanılıyor. Yuvarlık mı yoksa bayrak şeklinde mi? Kenarlarında püskül var ama hiç kullanılmamış. Bununla ilgili polemik konusu yapılacak bir durum yok. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ve belediyemizin kuruluş tarihi, asla ve asla bir tartışma konusu olamaz. Bu konuda tartışmaya dahi girmem” diye konuştu.

Teleferik Projesi ile ilgili ciddi rahatsız olan bir kesimin olduğunu belirten Vidinlioğlu, şunları söyledi: “Seçim öncesinde yaptığımız çalışmalarda ‘Teleferik Projesi güzel oldu' diyen olmadı. Bu yüzdende Teleferik Projesi hakkındaki kararı halkımız versin istedik. Bu daha demokratik bir tavırdır. Ben yaptım oldu mantığıyla bir şey yapmıyorum. Sonuçta harcanmış bir para var ama her şeyde para değil. Hem turizm şehri hem de kültür şehri olacağım diyeceksiniz, hem de yapılan bir iş ile ilgili ciddi bir rahatsızlık dile getirildiğinde halk tarafından ona kayıtsız kalıp ‘arkadaşım, ben bunu yaptım, sizde kullanacaksınız' demek doğru bir tavır değildir. Eğer halkımız kalsın diyorsa kalır, şu şekilde olsun derlerse o şekilde yaparız, kalksın derlerse de hiç harcanan paraya bakmadan kaldırırız. Bu, bu kadar nettir. Bu bir ortak akıldır. Bizde bu ortak akılı bulmak için çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili hukuki altyapısı oluşturup mutlaka ileriki günlerde gündeme taşıyacağız.”

“Kastamonuspor, belediyenin takımı değil şehrin sahip çıkması gerekiyor”

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusunun Kastamonuspor olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, “Kastamonuspor ile ilgili her gittiğimiz yerde altyapıyı kuvvetlendirmemiz gerektiğini ve Kastamonuspor'a sabit gelir sağlanabilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledim. Bunun haricinde her şey havanda su dövmektir. Bugün, şu işadamına gidip Kastamonuspor'un şu kadar ihtiyacı var demek, bir süre sonra insanlarda bıkkınlık oluşturur. Bir kriz döneminde yaşananları hep birlikte gördü. Deniz bitti sıkıntılar peşinden başladı. Başlayacağı da zaten dünden belliydi. Bismillah deyip belediyeye yeni oturmuşken sanki Kastamonuspor sadece belediyenin takımıymış gibi iğneli laflar benim tarzım olan şeyler değil ve hoşta değil. Kastamonuspor, bu şehrin bütününün takımıdır. Bizde elimizden gelen her türlü desteği elbette ki Kastamonuspor'a veririz. Ama biz, belediye olarak kanunen sadece amatör sporlara destek olabiliriz. Bir sürü okulumuza ve öğrencimize bu manada destek oluyoruz. Profesyonel kulüplere yapılacak destek kanunen zaten yok. Ama bizler yine de iyi ilişkiler içerisinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın toplantısında TFF'ye ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin liralık bir rakam Kastamonuspor için toplandı. Federasyona yatması gereken rakam vardı, Valilik ve Belediyenin ortak hesabından da bu paralar Federasyona yatırıldı. Bunun dışında bir miktar daha Kastamonuspor destek aldı. İnşallah bir üst lige çıkarız. Temennimiz bu yönde, bu Kastamonuspor'u biraz daha rahatlatacaktır. Çünkü üst liglerde gelirler çok fazla oluyor. Ama Kastamonuspor'a şehrin de sahip çıkması lazım. Çünkü Allah korusun düşünmek bile istemiyorum, biz yine 2. Lig'de kalırsak ne bu kadroya çok muhafaza edebiliriz, ne de bundan sonrasına gönüllü bakabilme şahsımız git gide azalır. Bu yüzden bir üst lig bizim için elzemdir. İyi bir takımız, inşallah bir üst lige çıkarız. Bu yüzden Kastamonuspor'a herkes sahip çıksın, bizlerde gereken desteği veriyoruz” diye konuştu.

“Bayan Hentbol Takımımızı kutluyorum”

Kastamonu Belediyesi Bayan Hentbol Takımını gösterdiği başarılardan ötürü kutladığını ifade eden Vidinlioğlu, “Belediyemizin hentbol takımı Süper Lig'de şampiyon oldu. Hentbol takımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Cumartesi günü de Eskişehir'de kupa finalimiz var. O kupayı da alırız ve sezonu çifte kupayla kapatmış oluruz” dedi.