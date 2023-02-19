Başkan Vidinlioğlu deprem bölgesinde

KASTAMONU (İHA) – Deprem bölgesinde ziyaretlerine devam eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, çalışmalarını Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta devam ettirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası bölgede temaslarını sürdürüyor. Bölgede yaraların hızla sarılabilmesi için Kastamonu Belediyesi olarak ilk günden itibaren seferberlik başlattıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, afetin yaşandığı illeri de ziyaret ederek yapılabilecek her şey için hazır olduklarını kaydetti. Başkan Vidinlioğlu, ziyaretleri çerçevesinde son olarak depremin yaşandığı Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde incelemelerde bulundu. Osmaniye'de Belediye Başkanı Kadir Kara ile bir araya gelen Başkan Vidinlioğlu, Başkan Kara'ya hem geçmiş olsun dileklerini hem de başsağlığı dileklerini ileterek, bölge için üzerlerine düşen ne varsa Kastamonu olarak, tüm Türkiye olarak yaptıklarını belirtti. Deprem bölgesinde gönüllü doktorları ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu'muzun ilçelerinden Kahramanmaraş'a gönüllü olarak yardım için gelen doktorlarımızın yanında olduk. Allah onlardan razı olsun. Verdikleri mücadele için her birine gönül dolusu teşekkür ediyorum. Sadece onlara da değil bu vesile ile bölge için seferber olan, dur durak bilmeden çalışan herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Öyle bir birliktelik var ki, öyle bir adanmışlık var ki bölge için tarifi pek mümkün değil. Büyük Türk milleti nedir? İşte budur. Buradadır. Tek yürektir” diye konuştu.

“Böylesi yıkıcı bir afetin açtığı yaraları ancak ve ancak birlik beraberlik içerisinde sarabiliriz”

Deprem bölgelerinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Asrın felaketinin yıkıcı etkinlerinin en ağır şekilde yaşandığı illerimizden bir tanesi olan Hatay'a geldik. Burada da bölge için geçmiş olsun dileklerimizi ve başsağlığı dileklerimizi ilettik. Ayrıca çalışmalarla ilgili olarak istişarelerimizi de yaptık. Böylesi yıkıcı bir afetin açtığı yaraları ancak ve ancak birlik beraberlik içerisinde sarabiliriz. İşte bu yüzden tek yürek olduk, ‘tüm Türkiye tek yürek' dedik. Her fırsatta ifade ettiğim gibi geri getirebileceğimiz her şey için biz buradayız. Kastamonu burada, Türkiye burada” dedi.

Başkan Vidinlioğlu, Hatay'da ayrıca afet koordinasyon merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüşerek, Kastamonu olarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.