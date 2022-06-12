Başkan Vidinlioğlu: “Hani 150 milyon liraya arsayı alıyordun, ne oldu Sayın Erbilgin”

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kuzeykent Mahallesi'nde çıkan tartışmalar neticesinde iptal edilen arsa satışıyla ilgili ikinci arsa satışına girmeyi taahhüt eden CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e tepki göstererek, “Hani 150 milyon liraya arsayı satın alıyordun, neden ihaleye girmediniz” dedi.

Babasının sağlık sorunlarından dolayı Ankara'da bulunan Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, online olarak düzenlediği basın toplantısında Kuzeykent Mahallesi'nde çıkan tartışmalar neticesinde iptal edilen arsa satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın TBMM'deki konuşmalarına değinen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kuzeykent Mahallemizde bir arsa satışı ihalemiz oldu ve bunun tekrarı söz konusu oldu, buna ilişkin de Sayın CHP Milletvekili Hasan Baltacı'nın mecliste bir konuşması oldu. Tabii tamamıyla yalan ve tenzilata dayalı bir konuşmayı mecliste gerçekleştirdi. Bu sürece biz satış, kiralama ve benzeri şeklinde Belediye Meclisi'nden yetki aldık. Bu yetki oy birliğiyle alındı. Akabinde de benim ‘Satacağımı kim söyledi?' sözümün üzerine de yine aynı şekilde tevil yoluna gidildi. Meclisten alınan yetki hem satış için, hem kiralama için, hem de farklı şekilde değerlendirebilmek için başkana verilmiş yetkiydi. Hemen akabinde de gerçekleşen ihaleye 9 tane firma katıldı. İlk ihalede 100 milyon liranın üzerinde bir satış oldu. Hemen ardından CHP İl Başkanı'nın ‘üç kuruş paraya satıyorlar', ‘Beyt-ül Malı yağmalıyorlar', ‘Belediye Başkanı 40 haramilerin safında yer aldı', hatta onları bir araya getirmekle itham etti, ‘havada karada 250 milyon eder' şeklinde açıklamaları oldu. Bende bunun üzerine ‘kardeşim 100 milyona satıldı. Senin dediğin gibi bir bedelde yok. Madem böyle diyorsun, o zaman 150 milyona gel kendin al' dedim. CHP İl Başkanı bütün basın mensupları huzurunda 150 milyona talip olduğunu söyledi. Bunun akabinde de bende meclis toplantısında ‘buyur kardeşim, ben kamu yararını gözetiyorum. Madem 150 milyona talipsin, ihaleyi iptal ettim, gel al' dedim. Ondan sonrada il başkanının değişik değişik yerlerde ‘başkan beni açığa düşürdü. Ben iptal edeceğini hiç ummamıştım. Ama iptal etti' diyerek farklı farklı kişilere ‘burayı 150 milyona alın da, beni bu yükten kurtarın' dediğini biliyorum. Kapı kapı dolaştığını biliyorum” dedi.

Arsanın ikinci ihalesinde 153 milyon 500 bin TL'ye satılması üzerine CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in kendisini özür dilemeye ve teşekkür etmeye davet ettiğini hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “Bir defa beni 40 haramilerin safında olmakla suçlayan, bu kişileri bir araya getirmekle suçlayan Hikmet Erbilgin'in bizden ve belediyeden özür dilemesi lazım. İlk ve 2'nci ihaledeki fotoğraflardan belli. Aynısını Hasan Baltacı da söyledi. Belediyeye alınmadıkları ve ihalenin şeffaf olmadığına yönelik iddiaları gündeme getirdi. Belediyenin 4'üncü katından fotoğraf vereceksiniz, daha sonra belediyeye alınmadığınızı iddia edeceksiniz. Her haliyle külliyen yalan olduğu belli. İhale kanunu açıktır. İhaleye girecekler ihale salonuna girebilir, onun dışındakiler giremezler. Kaldı ki biz meclis görüşmelerimizi bile canlı yayınlıyoruz. Yani tamamen yalan ve tenzilata kurulu, milletin meclisinde milletin gözünün içine baka baka Sayın Vekil yalan söylüyor. İl Başkanı ‘150 milyona ben alıcıyım' dedikten sonra ne ihaleye girebildi, ne de ihaleyi alabildi. Görünen o ki, ‘Ben sorularıma cevap almadıkça, il başkanını muhatap almayacağımı' dedikten sonra rolleri değiştirdiler, Hikmet Erbilgin'in rolüne Sayın Baltacı soyunmuş oldu. Bundan ayrıca memnun oldum. En azından karşımızda bir muhatap bulmuş oluyoruz. Sayın vekilin topa girmesi benim açımdan hoş oldu. Görünen o ki Sayın Baltacı'nın bugüne kadar açıklamalarında çok fazla siyaset dilini kullanırken, tenzilata yol açabilecek, ifadelerden imtina etmesi oldu. Hele hele benimle ilgili ifadelerde özellikle imtina ediyordu. Fakat görünen o ki Sayın Hikmet Erbilgin ile aynı dili kullanmaya başladılar. Hikmet Erbilgin'e söylediğim bir sürü söz var. Bu sözlerin dünde arkasındaydım, bugünde arkasındayım. Hem beni suçlayacaksınız, hem de benden özür ve teşekkür bekleyeceksiniz. Hikmet Erbilgin'e söylediğim onca sözden sonra, anlaşılan o ki, Sayın Hasan Baltacı'nın TBMM'den benzer dili kullanmaya başlaması hem benim adıma hem de Kastamonu adına kabul edilebilir bir durum değil. İl Başkanından cevap alamadığım sorulara Sayın Hasan Baltacı'dan ivedilikle cevap bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Hikmet Erbilgin'in ne kadar çark ettiğini hepimiz gördük” diyen Vidinlioğlu, “Onun ismi Çarkçı Hikmet Erbilgin. Aynen Genel Başkanı gibi sıkıştığında çark etmeye başvuruyor. Yani bu kadar siyasette kıvırmak çokta kabul edilebilir değil. Alacağını söylüyorsun, talip olamıyorsun, ondan sonra bizden teşekkür bekliyorsun. Bu ne benim, ne de benim mensubu olduğum hareketin kabul edebileceği şeyler değil. Sayın Hasan Baltacı, milletin meclisinden bir tarihçi edasıyla bu arsanın süreci hakkında bilgi veriyorsun. Akabinde belediye alınmadığını iddia ediyorsun. Bunun külliyen yalan olduğu fotoğraflarda zaten belli. Siyaseten bu kadar lafı yedikten sonra Sayın Hikmet Erbilgin hala çıkıp, basın mensupları karşısında ‘Acımadı ki, acımadı ki' diyor ve aynı tavrı Hasan Baltacı'da da görür hale geldik” diye konuştu.

Vidinlioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sosyal medya üzerinden de bizim üzerimize salıyorsunuz. Neymiş Belediyeye 53 milyon daha fazla kazandırmışsınız. Hadi oradan siz mi kazandırdınız, ihaleyi ben iptal etmeseydim bunların hangisi olacaktı. Alacağız dediniz diye ihaleyi iptal ettim, ihalenin yanından yöresinden geçemediniz, bir teklif dahi veremediniz, kapı kapı dolaşmanıza rağmen. Sayın Hasan Baltacı, ben senin attığın adımların hepsini biliyorum. Teröriste terörist diyeme, teröristlerle arana mesafe koyama, hatta onlarla gizli saklı görüşmeler yap, kendi belediye başkan adayının arkasında durama, il merkezinde görünme, başka partinin belediye başkan adayıyla gece yarıları gizli saklı görüşmeler yap ve ondan sonra çıkıp karşıma belediyeyi düzgün yönetememekle bizi suçla, hadi oradan. 150 milyona talibiz demişlerdir ama sözlerinin arkasında duramamışlardır. İhaleye katılamamışlardır, üstüne üstlük yalan söyleyerek, ihale salonuna alınmadıklarını, belediyeye giremediklerini belirtmişlerdir külliyen yalandır. 150 milyona talip olduğunuzun videosu hala hafızalarda, bunu ifade ettikten sonra benim bu ihaleyi iptal etmem ve akabinde de sizin girememeniz saf bir gerçektir. Sayın Hasan Baltacı, Kastamonu halkının hakkını hukukunu malını mülkünü koruduğunu söylüyorsun, Kastamonu halkını ne kadar sevdiğini ifade ediyorsun, onlara ne kadar saygı duyduğunu ifade ediyorsun. Fakat görülen o ki kendi belediye başkan adayının arkasında duramıyorsun. Hangi projeniz var, CHP'nin zihniyeti bu mu olmalı. Bir şey yapıldığında ortaya çıkıp ta tamamen yalan ve tezvirat üzerine kurulu bir siyaset yürütmek kimsenin de doğru bulduğu bir şey değil. 2-3 tane fake hesap üzerinden algı oluşturmaya kalkıyorsunuz ama elinizde patlıyor. Madem o kadar çok seveniniz ve destekleyeniniz var, 8-10 tane fake hesaplarınızdan yaptığınız yorumlar haricinde kimsenin bu ihale ile ilgili bir şey dediği yok. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz.”

“Önceki, Kastamonu Belediyemize CHP İl Başkanının baskın yapar gibi girişiyle ilgili şikayetimiz olmuştu. Bu şikayetle ilgili Savcılık, CHP İl Başkanını ifadeye çağıracaktı. Artık arkadaşlar şehir eşkıyalığını adet haline getirdiler” ifadelerine yer veren Vidinlioğlu, “Belediyeye alınmadık yalanlarını hepiniz görüyorsunuz. Belediyenin dördüncü katından fotoğraf veriyorlar, belediyeye alınmadık diye de açıklama yapıyorlar. Buna sayın Hasan Baltacı'da dahil olmak üzere meclis kürsüsünden milletin gözünün içerisine baka baka yalan söylüyor. İhale salonuna alınmamak mevzuat gereğidir. İhalenin de bu şekilde yapılması kanun gereğidir. Ne kanun biliyorlar ne de mevzuat biliyorlar. Ama sadece suçlama var. Desteksiz atıyorlar. Zannediyorum bir önceki konuyla ilgili ifadeye çağrılacaklardır Başsavcılık tarafından” dedi.