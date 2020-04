Başkan Vidinlioğlu, “Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin”

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerektiğini ve bulundukları yerde kalmaları tavsiyesinde bulunarak, “Herkes kendi sağlığı için lütfen evde kalsın” çağrısında bulundu. Başkan Vidinlioğlu, Sosyal Market'ten de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarında devam edeceğini söyledi.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu yüzden 1 yıllık faaliyet raporunu da ilerleyen günlerde açıklayacağını söyleyen Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “1 yıllık süreçte mümkün oldukça, Kastamonu'nun dertleriyle sıkıntılarıyla ilgilendik. Çözme noktasında gayretlerimiz oldu. Salı pazarının yoğunluğu ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Pazar yerlerinin açık olması İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına tabi. Yani biz pazar yerini açıp kapatma bizim yetkimizde olan bir şey değil. Salı pazarında bu yoğunluğunu yaşanacağını bildiğimiz için zabıtalarımızı 1 hafta dezenfektan ve maske dağıtımı için görevlendirdim. Bu sadece bizim gayretimizle değil, pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerekiyor. Biz her ne kadar tedbir alsak da Pazar yerinin yoğunluğunu engelleyemiyorsunuz. Burada mutlaka tedbir alınacak. Çünkü buradaki yoğunluk kabul edilebilir değil. Teması arttıran bir yoğunluk. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Pazar yeri girişinde yoğunluğu azaltmak için bir düzenleme yapacağız. Belki pazara peyderpey almak oluyor. İlçelerden gelen pazarcı esnafımızın sayısında azalma mevcut. Onları destekleme adına makbuz kesmiyoruz. Diğer pazarcı esnafımızın da ödemelerini aylık ödeme alıyorduk. Gelmediklerinde ücret almıyorduk. Pazarcı esnafımızın da ödeme yapamayanlarında borçlarını öteleme yönünde bir karar aldık. Pazarcı esnafımızın sıkıntı yaşamasını göz yummayız” dedi.

“Su sayaçlarını okuyabildiğimizi okuyoruz”

Su sayaçlarının bazılarının evlerinin içerisinde olduğunu hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “Su sayaçlarımız evlerin içerisinde. Bundan dolayı sıkıntılar var. Bu süreçte su kesintisi yapmayacağız. Okuyabileceğimiz sayaçları okuyacağız. Okuyamadıklarımızı da peyder pey vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözme noktasında hareket edeceğiz. Erzak dağıtımında zabıtamız marifetiyle yaklaşık 100 vatandaşımız ihtiyaçlarını götürdü. Yine ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yapılan erzak yardımı kapsamında yaklaşık 60 tane eve bunları ulaştırdık. Hafta sonu itibariyle yaklaşık 100 öğrencimize erzaklarını ulaştırdık. Günlükte 275 vatandaşımıza da hayırsever aracılığıyla yemeklerini götürmekteyiz. Peyderpey ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ülkü ocaklarımızda yardımların dağıtımında gönüllü olarak çalışmalara başladı. İhtiyaç sahiplerine onlarda yardıma koşuyorlar” diye konuştu.

“Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin, lütfen evlerinde kalsın”

Gurbetten gelen vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Özellikle İstanbul'dan gelen köylerine giden vatandaşlarımız var. Onlar potansiyel risk. Onların kendi özel araçlarıyla seyahat etmelerinde bir engel yok. Pandemide ana kuraldır, herkesin yerinde kalması. Şehre giriş ve çıkışın en azından 10-12 günlük süreçte yasaklamasını isteyen biriyim. Ne yazık ki bu uygulamayı yapmak pek mümkün olmuyor. Gerekirse İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Valimiz tedbirleri alacaktır. Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmelidir. Kastamonu'da bir kısım bana bir şey olmaz düşüncesiyle gündelik hayatına devam ediyor. Kimisi de panik halinde evinden çıkmıyor. Bu ciddi bir durum. Bu hafta Türkiye genelinde pikin en yüksek olacağı hafta. Allah rızası için evinizde kalın. Sevdikleriniz için evde kalın. Sizin bulaştıracağınız bir kişi en az birkaç kişiye de bulaştıracaktır. Bu tedbirdir. Tedbire lütfen uyalım. Tedbirleri uygulayacak olanlar değerli hemşehrilerimizdir. Herkesin başına birini dikmek lüksümüz olmadığı için lütfen evde kalın. Şu anda Taşköprü yolunda 2 kilometrelik bir araç kuyruğu var. Bu durumda işi ciddiye almamak doğru değil. İlla özel araçlarınızla dolaşmanızı engellemek için yasak mı gelmesi lazım? Sadece benim iradem olabilecek bir şey değil. Ben uyarı vazifemi yerine getiriyorum. Sanki hiç mi evinizde birkaç gün kalmadınız? Evinizde kalın bunda bir şey yok. Bu konuda net çizgilerin çizilmesi ve herkesi buna uymaya zorunlu kılmalı. Bazen işi çok ciddiye almıyoruz. İdarenin de ciddiyetini göstermeli vatandaşlarda durumun ciddiyetini anlasın. Kendileri bu tedbirleri uygulasalar belki ek tedbir almadan bu sorunu aşacağız. Ben bu işin ciddiyetini bildiğimden maske ve dezenfekte dağıtıyorum. O bile ciddiyete alınmıyorum. Herkese zorla maske dağıtamıyorsunuz. Bazı yerlerde tedbirlerin daha sıkı alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Test sayısı arttıkça vaka sayımızda artacak”

Türkiye'de yapılan test sayısı arttıkça vaka sayısının da arttığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Neredeyse yüzde 25'e yakın bir pozitiflik var. Yalancı negatifleri de göz önüne aldığınızda rakam daha da fazla. Test sayısı arttıkça pozitif sayısı da artıyor. Çünkü çok fazla gurbetçi geldi. Sayı artıkça riskte artacak. Kastamonu'da testler başladığında buradaki sayısının artacağından endişeliyim. Onun için durmadan uyarı yapıyorum. Ben sürecin en başında beri söylüyorum. Türkiye'de 26 Şubat ile dezenfekteye başlayan bir iliz. Büyükşehirler bile Türkiye'de ilk vaka görüldükten sonra başladı. İnsanların olduğu her yerde dezenfekte ettik. Girmediğimiz mahalle, girmediğimiz sokak yok. 2'nci tura başladık. O kadar kapsamlı çalışma yaptık ki, bütün resmi kurumları dezenfekte ettik. Halk otobüsleri her sefer öncesinde dezenfekte ediyoruz. Halk otobüsünde sıkıntı yaşayan her sağlıkçılarımız bize ulaşsın. Bu işi birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

“Devlet Hastanesinin izole edilmesi gerekiyor”

Kastamonu Devlet Hastanesinin izole edilmesi gerektiğini ve poliklinik tedavilerinin de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde verilmesi gerektiğini savunan Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Eğer vaka sayısı artarsa devlet hastanesinde sıkıntı yaşayacağız. Aynı önerimi tekrarlıyorum. Devlet hastanesinde izole edilmesi ve diğer servislerin Fizik ve Tedavi Hastanesi'nde devam etmesi gerekmektedir. Olağanüstü şartlar olağan üstü durumlar meydana getirir. Olağanüstü durumlardan da olağanüstü tedbirlerle çıkabilirsiniz. Bende biliyorum Ballıdağ'ın durumunu. Ballıdağ dünyanın sayılı yerlerinden biri. Her şey için kullanabilirsiniz. Benim önerim sadece bu dönem değil. İlerleyen süreçte de kullanabiliriz. Bu ciddi bir ihtiyaç. Ballıdağ bu süreçte ayakta kaldırabilirsek, tekrardan şehrimize kazandırabilir miyiz? Bunun derdindeyim.”

Kendisini korona virüsün ortaya çıkmasından itibaren hiç izole etmediğini ve halen sahada olduğunu belirten Galip Vidinlioğlu, “Belediye başkanı izole durumda değil. Ben ortadayım. Acilen iletilmesi gereken konular varsa basın toplantısı düzenlenebilir. Bu hem halkı bilgilendirme hem de sorumluluk almadır. Bunun eleştirecek nesi var? Bir hukuk devletiyiz. Uğurlu Hastanesi şu anda iflas masasında ve bir mahkeme söz konusu. Belki hukuken iflas masasından kiralama yapılabilir. Fakat insanlar kiralamaya sıcak bakarlar mı? Bu konuda bazı kesimlerle görüşmeler yapıyorum. Bu konuda bir çabam var. Keşke bunların hepsi kazandırılabilse” dedi.

“Sosyal Market'ten ayni yardımlarımız devam edecek”

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mevzuatına değinen Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: “Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın mevzuatı ile bazı kesimlere ulaşma imkanımız yok. Bunlardan bir kısmı esnafımız. Küçük esnafımızın dayanma gücü bir yere kadar. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın aracılığıyla yardım yapılması çok mümkün değil. İşin bu noktasında yerel yönetimler olarak biz varız. Valilik bünyesindeki vefa grubu ile bizim fonksiyonumuz farklı. Bizde bir yardım kampanyası başlatmak istedik ama İçişleri Bakanlığımız belediyelerin yardım kampanyası başlatmalarını durdurdu. Hükümet ve yerel yönetimler bu çalışmalarda topyekun hareket etmeliler. Yaşlı Bakım Hizmetlerimiz çalışıyoruz. Yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Fakat hükümetimizin aldığı kararlara da saygılıyız. Ayni yardımlarda devam ediyor. Önümüzdeki sürecin ne getireceğini bilmiyoruz. Hazırlıklı olmamız lazım. Küçük esnafımız çok ciddi mağduriyetler yaşayacak. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bütün odalardaki esnaflarımızın listesini istedik. Herkesin yanında olmamız lazım”

ABD'den gelen 240 kişiyi şüpheyle karşıladığını belirten Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Apar topar geldiler. Bu durum riskli bir durum. Fakat yapılan test sayısı ile pozitif sayımız artacaktır. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bende bu duruma karşı hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Umarım vaka sayımız çok fazla olmaz. En önemli olan izolasyonu sağlamak.”

Başkan Vidinlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dezenfektanımız hazırdı. Gerekirse üretimini de yaparız. Bağışla gelen maskelerimiz var. Şu anda dezenfektanımız var. Şehrin muhtelif yerlerine koyduk. 150 civarında bir yere koyduk. Bu sayıyı daha da arttıracağız. Lütfen sizin sağlığınız için, sevdikleriniz için, yakınlarınız için evde kalın. Dünyada ciddi bir durum. Rakamlar korkunç boyutlara ulaştı. Özellik 65 yaş üstü kesimlerde çok ciddi sonuçlara neden oluyor. Atalarımızın bizim elimizle hastalanmasını kabullenemeyiz. Onların soluklarının kesilmemesi için, gelecek nesillerimiz için evde kalalım. Bu süreci çok kolay atlatabiliriz. Lütfen kurallara uyalım. Belediye Meclisinin ve İl Genel Meclisi'nin 3 ay ertelenmesi de bir fikir veriyor. Bu da kurallara uyarsak, geçerli olan süreç. Bu hafta sonuna kadar olan süreç çok önemli süreç”

Başkan Vidinlioğlu, “Bir sağlık çalışanımız Özel Halk Otobüsünde sorun yaşamış. Konu bize intikal ettiğinde sürücüye ulaştık ve cezai işlemde bulunduk. Hangi sağlık çalışanımız bir sıkıntı ile karşılaşırsa lütfen bizlere ulaşsınlar” dedi.