Başkan Vidinlioğlu ile Başkan Aydın, Kastamonuspor'a destek oldu

Kastamonuspor 1966 Futbol Kulübüne ek kaynak oluşturmak için başlatılan ‘Birlik Gecesi'ne Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ile MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'da destek oldu.

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübüne ek kaynak oluşturmak için başlatılan ‘Birlik Gecesi'ne destekler sürüyor. 19 Nisan Cuma günü organize edilecek olan geceye Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ve MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'da destek verdi. Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonuspor'umuza her zaman gereken desteği vereceğiz. Takımımızın yanındayız” dedi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, “Spor oynamış olan bir kişi olarak hem sporu hem de Kastamonuspor 1966'yı bende çok seviyorum. KSK1966 takımı olarak bu süreçte ufak tefek yaşadığınız belki size göre büyük sıkıntıların hepsini size söz veriyorum aşacağız. Kastamonuspor'a öyle bir sistem kuracağız ki bir daha hiç kimse ne iş adamına minnet edeceksiniz, ne bana minnet edeceksiniz. Kendi ayaklarının üzerinde duran bir kulüp olacak. Öyle bir gelir getirecek hale getireceğiz ki Allah nasip edecek, kısa vade de bunu yapacağız. Onun için bu dönem yaşadığınız ufak tefek sıkıntılar sizlerin moralini de bozmasın. Bizim sözümüz öbürlerinin sözüne benzemez. Biz söz verdiysek yaparız, bunu böyle bilin karşılığında da hiç bir şey beklemeyiz. Siz yeter ki Kastamonuspor'u şampiyon yapın. Bu gururu bu onuru hep beraber bize yaşatın, bu arada da biz üzerimize ne düşüyorsa da yapacağız" diye konuştu.