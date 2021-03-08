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Başkan Vidinlioğlu: "Kadına şiddet kabul edilemez"

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personelleri ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Son günlerde kadına şiddettin artış gösterdiğini ifade eden Vidinlioğlu, "Kadına şiddeti asla kabul edemeyiz, etmemeliyiz" dedi.


Galip Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin çalışan bayan personellerini ziyaret etti. Ziyarette kadınların gününü kutlayan Başkan Vidinlioğlu, ayrıca çiçek de takdim etti.


Belediyede bir aile yapısı oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Bugün belediye ailemize değer katan kadın çalışanlarımızı ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etmek ve şehrimize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etmek istedim. Hayatımızda bizlerin en büyük destekçileri olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Son günlerde kadına şiddet haberlerini sıkça duyar olmaktan dolayı büyük üzüntü içerisindeyim. Kadına şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kadına şiddeti asla kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Türkiye olarak tek yumruk olup bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. İnşallah önümüzdeki süreçte gereken yasal adımlar atılır. Kastamonu Belediyesi olarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımıza tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum"

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