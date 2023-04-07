Başkan Vidinlioğlu: “Kangren olmuş, ötelenmiş sorunları çözdük”

Sanayi esnafı ile bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Yılların kangren olmuş, ihmal edilmiş ve çeşitli nedenlerle ötelenmiş sorunlarını tek tek çözdük" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, esnaf ziyaretlerini eski sanayi sitesinde sürdürdü. İşyerlerini ziyaret ederek esnaflara "hayırlı işler" temennisinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi tarafından sürdürülen ve ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında esnaflara bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vidinlioğlu, “Bir taraftan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşarken bir yandan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sanayi sitesi esnaflarımızı ziyaret ederek, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Görüş, öneri ve isteklerini dinledik. Görev yaptığımız süre boyunca yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacağımız çalışmalar hakkında konuştuk. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaların merkezinde Kastamonu'muza, milletimize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz düşüncesi ve şehrimizi daha ileriye taşıma arzusu var. Yaptığımız tüm işlerde vatandaşlarımızın görüşlerini, önerilerini önemsiyor ve ortak bir akılla hareket etmeye gayret göstererek halkımızı ilgilendiren kararları uzlaşmayla alıyoruz” dedi.

Sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı esnaflara teşekkür eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu Belediyesi olarak bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin birçok noktasında şu anda hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle alt yapıya devasa yatırımlar yaptık. Yılların kangren olmuş, ihmal edilmiş ve çeşitli nedenlerle ötelenmiş sorunlarını tek tek çözdük. Yaşanan sorunlara yama yapmak yerine köklü çözümler üretmeye çalıştık. Örnek vermek gerekirse sadece aşırı yağışlar sonucu sürekli taşkınların yaşandığı Mehmet Akif Ersoy Mahallemizin alt yapısına 100 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirdik. Aynı şekilde Budamış Mahallemizin alt yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmalarımız da Bakanlık nezdinde devam ediyor. Büyük mesafe kat edildi. 11 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında istem dışı gecikmeler yaşanabilir ancak biz her şekilde projemizin takipçisiyiz. Ayrıca esnaflardan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler çerçevesinde mevcut sanayi sitemizin iyileştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda hızlıca bir çalışma içerisine girdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Görev yaptığımız 4 yıllık süreç içerisinde hayata geçirdiğimiz birçok projemizi milletimizin, aziz hemşerilerimin bizlere verdiği yetkiyle hizmete açtık. Bunun yanında önümüzdeki haftalarda birçok yeni yatırımımızı hayata geçirmeyi, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.