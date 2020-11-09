Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında çekilen dizide Çobanoğulları Beyliğinin uç beyi Yavlak Arslan'ın Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Beyin karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir dizide Çobanoğulları Beyliğinin farklı şekilde anlatıldığına dikkat çekerek, “Son iki üç haftadır bir özel televizyon kanalında yayınlanan dizinin Kastamonu bölgesini bir takım gelişmeler yaşandı. Yaşanan bu olaylarda bizleri rahatsız etti. Kastamonu önemli bir tarih ve kültür şehridir. Osmanlı döneminde sancak beyliği yapmış bir ilimiz. Çanakkale'de ve İstiklal Mücadele'mizde çok büyük katkılar vermiş, bünyesinden sekiz il çıkartmış, kökleri çok derin olan bir ilimiz Kastamonu. Üsküdar'a kadar Kastamonu diyoruz. O kadar büyük bir sancak beyliği. Dolayısıyla bazı konuları değerlendirirken o günlerle ilgili atıfta bulunmak gerekiyor. Bugün Kastamonu görece olarak merkezi 120 bin nüfus şehrin tamamı yaklaşık 380 bin civarında nüfusa sahip bir il gibi görüne bilir ama Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde 13 milyonluk bir ülkenin 330 bin nüfusunun olduğu bir şehirdi. Bugüne kıyasladığımızda şehrin 2 milyon nüfusun üzerinde olması gerekirdi. Bu şehir kaybolmadı. Göç verdi. Bünyesinden de sekiz vilayet çıkardı” dedi.

Hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde Kastamonu'nun çok büyük bir etkinliğinin olduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, “Şimdi bu tarz önemi olan bir şehirle ilgili iddialarda da tarihe mutlak dikkat etmek gerekli. Elbette tarihi dizilerde senaryo yazılır kurgu yapılır. Ancak tarih dizileri gerçeğe uygun olmalı. Her ne yaparsanız yapın bir kurgu da düzenlemiş olsanız bunu tarihi gerçeklere uygun şekilde düzenlemeniz gerekir. Tarihte yaşamış devlet büyüklerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, alimlerimiz, ilim adamlarımızdan birini kahraman yapmak için diğerini olumsuz göstermeye hakkımız yok. Böyle bir durum tarihi değerlere aslında bir saldırıdır. Çok doğru değildir haksızlıktır” diye konuştu.

Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın Çobanoğulları beyliği Selçuklu'nun uç beyler beyi olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Dolayısıyla hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Bey daha henüz Osmanlı'yı kurmamışken Çobanoğulları Uç Beyliği'ne bir yerde tabii diler. Ben tarihçi değilim ama kurulmamış bir devlet varken olana tabii olursunuz. Muzafffereddin Yavlak Arslan'ın hem Kastamonu'da hem de Taşköprü şehir kültüründe de çok önemli bir yeri vardır. Sanata, edebiyata çok değer veren ve yaptığım araştırmada hiçbir olumsuzluğa rastlamadığım tarihi bir şahsiyet. Anadolu'nun büyük bölümünde yer yer söz sahibi olan bir uç beyler beyidir. Bu konuda bir rahatsızlık oluştuğu içinde önceki gün özellikle Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz hocamızla bir görüşme yaptım. Konudan duyulan rahatsızlığı ileterek tarihçilerimizden destek alınması Cevdet hocam ve Yasin hocamla değerlendirilerek gerekli cevabın verilmesiyle ilgili istişarelerde bulunduk. Akabinde de Serhat hocam konuyla ilgili gereken çalışmanın yapıldığını iletti. Yine Sayın Bakanımız Murat Başesgioğlu'da bu konuda bir hassasiyet dile getirdi. Sayın Bakanımız ile de konuyu istişare ettik. Konuyla ilgili de önceki gün Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu hocamızın bir açıklaması oldu. Ben hemen bu açıklamanın akabinde işi biraz daha ileriye götürdüm. Bu konuda duyarlılığımızın ve hassasiyetimizin olduğunu bilinmesini isterim. Konuyu dizinin danışmanı geçmişten de dostluğumuz olan meslektaşım Kayseri eski Milletvekilimiz Dr. Kemal Tekden beye telefonla ulaşarak rahatsızlığımızı ilettim. Çobanoğulları Beyliğinin bu şekilde gösterilmesi uç beylerbeyinin Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Beyin karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin bizlerde hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledim. Konun gerçekle bağdaşmadığını da vurguladım ve hassasiyetimizi tekrar tekrar dile getirdim” şeklinde konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Kendisi sağ olsun konuyla ilgili görüşüp geri döneceğini söyledi. 15 dakika sonra vekilimiz beni aradı ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini en kısa sürede gerekli tedbirin alınıp senaryonun biraz daha elden geçirileceğini bizlere söyledi. Şehrimizin rahatsızlığı dizi yapımcısına iletilmiş oldu ve gerekli hassasiyetin gösterileceği cevabı alındı. Budan sonrası içinde hepimizin bu konudaki hassasiyetinin en üst seviyede olması gerekir. Kastamonu sadece Kastamonu değildir. Kastamonu'nun ötesinde bir durum var. Memleketimizdeki nüfusun çok daha fazlası gurbette. Kökleri çok derin olan bir ildir Kastamonu. Kastamonu ile ilgili olumlu ve olumsuz konularda aynı dili kullanabilmeliyiz. Ne kadar çok aynı dili kullanırsak sesimizi o kadar çok duyurabiliriz. Hep dile getirdiğim konu hepimizin ortak aklın peşinde olması gerektiğidir. Şu anda bahse konu olan dizide mevcut durumun devam etmeyeceğine yönelik bir irade gösterileceği bizlere iletildi. Zannediyorum birkaç bölüm içerisinde yanlışlıklardan dönülecektir.”