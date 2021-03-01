Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu'da atıklarında sadece yüzde 2'sini geri dönüştürebiliyoruz”

Kastamonu'da atıkların sadece yüzde 2'sinin geri dönüştürülebildiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, durumun hem düşündürücü hem de üzücü olduğunu kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine konulan geri dönüşüm konteynırlarında incelemede bulundu. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Vidinlioğlu, “Bu hafta yine önemsediğim ve araştırdığım bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum, çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Biliyorsunuz 'atık' konusu dünyamızın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Teknoloji ne kadar ilerlese de tüketimimize karşılık tam olarak çözüm bulunamıyor. Fakat atıkların olumsuz etkilerini azaltmak, hatta ekonomiye katkı sağlamak amacıyla birçok fikir ortaya atılıyor. Çoğu da kabul görmüş ve benimsenmiş durumda. Avrupa'da en çok atık üreten ülkeler arasında ilk sıralardayız ama geri dönüşüm konusunda çok gerideyiz. Almanya'da 8 bin 433, İtalya'da 4 bin 979, İspanya'da ise 3 bin 485 geri dönüşüm tesisi bulunuyor. Türkiye'de ise geri dönüşüm tesisi sayısı 829. Rıfat Ünal Sayman'ın araştırmasına göre 2018 yılında Kastamonu'da atıkların sadece yüzde 2'sini geri kazanabiliyor. Maalesef bu oran ilimiz için çok düşündürücü ve üzücüdür” dedi.

Geri dönüşüm konusunda vatandaşları daha bilinçli olmaya davet eden Başkan Vidinlioğlu, “Çevremizi ve geleceğimizi kurtarmak, artı olarak ekonomimize de katkı sağlamak için bilinçli olmaya evlerimizden başlamalıyız. Çocuklarımıza da bu kültürü kazandırmalıyız. Artık üretimini daha satın alma aşamasında azaltabiliriz. Gereksiz büyüklükte ve detayda paketleme yapılan ürünleri tercih etmeyelim, ihtiyacımız olmayan ürünleri satın almayalım. Çünkü ihtiyacımız olmayan her şey çöpe atılmak üzere evde bekletilecektir” diye konuştu.

Tek kullanımlık ürünlerin yerine alternatif ürünlerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Atık azaltmanın en kolay yollarından biri de tek kullanımlık ürünlere alternatif ürünler kullanmaktır. Önemli gördüğüm bir konu da evlerimizde çöplerimizi ayrıştırmanın sandığımızdan kolay olduğudur. Kağıt, karton, plastik ve türevleri, ambalajlar, metal ambalajlar ve pil/elektrik ürünleri ayırarak size en yakın geri dönüşüm toplama noktalarına bırakmanızın çevremiz için önemi büyük. Çocuklarımıza bu konuda örnek olmalı, onları muhakkak eğitmeli ve çevre bilincini aşılamalıyız. Çünkü evimiz sadece oturduğumuz bina değil, yaşadığımız dünyadır” şeklinde konuştu.