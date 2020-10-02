Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi sürecinde her kesimin yanında olduk”

Dr. Galip Vidinlioğlu, koronavirüs ile mücadelede her kesimin yanında olduklarını açıkladı.

Dr. Galip Vidinlioğlu, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programa konuk oldu. Burada koronavirüs ile yürütülen mücadeleden bahseden Dr. Galip Vidinlioğlu, “Çok ekstradan öyle kendimi izole etmek gibi falan bir durumum hiç olmadı. Allah'a çok şükür herhangi bir şikayetim problemim yok. Özel bir gayretini de yok virüsten korunmak adına ben de burada mesafemiz oldu şimdi maskem yoktu ama onun dışında sürekli maskeyiliyim, ara ara kolonya ve dezenfektan kullanıyorum. Dezenfektan konusunda da bir hassasiyet oluştu ama mesafe konusunda aynı hassasiyetimiz yok! Herkesin başına bir zabıta dikme gibi bir şansımız yok oldu yalnız hemşerilerimiz vatandaşlarımız gösterecekler kendinden korumak adına yoksa sürekli de sürekli de uyarılma çok da doğru değil mesafe kontrolü bizim kendimizin sağlaması lazım, dolayısıyla bu mesafe konusunda biraz da hassasiyet gösterirsek inanıyorum ki daha az hasarla bu süreci geçireceğiz” dedi.

"Esnek çalışmaya geçtik”

Kastamonu Belediyesi olarak esnek çalışmaya geçtiklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Direkt kendileri pozitif demekten ziyade kendisi pozitif olanlarda var onları hemen zaten evlerine gönderiyoruz ama bir de filyasyon çalışmasında yakınları da pozitif olanlar var onları da çalıştırmıyoruz. Esnek çalışmaya geçtik. Dolayısıyla bu süre zarfında hepimizin dikkat etmesi lazım, mümkün olduğunca temastan kaçınmamız lazım. Bu süreci birlikte aşmamız lazım” diye konuştu.

"Pandemi sürecinde her kesimin yanında olduk”

Pandemi sürecinde her kesimin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Aslında maske yerel yönetimin işi değil ama ben durumdan vazife çıkararak ne kadar katkımız olabilir diye bir kısmını İstanbul'daki iş adamlarımızdan temin ettik bir kısmını sağ olsun Amasya Belediye Başkanımız gönderdi. Bir kısmını da biz kendimiz tedarik ettik. Türkiye'de örnek belediyeyiz. Kastamonu'da yaşayan herkes benim yandaşım. Ben onlara hizmetli mükellefim. Oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese ulaştırmaya çalıştım. Belki de bu konuda ilk belediyeyiz. Maddi açıdan alabilecek durumda olanların evine zabıta götürdü, alışverişini yapıverdi, alamayacak durumda olanlara da sosyal marketten aldı götürdü” şeklinde konuştu.

“Halk otobüslerinden çok sayıda şikayet geliyor” diyen Başkan Vidinlioğlu, “Özellikle pandemi sürecinde bu şikayetler bir nebze daha arttı. Olaya tek taraflı bakmamak lazım. Otobüsçülerin de bazı şikayetleri var.Kavşaklar ve trafik lambaları ile ilgili de bir çalışma yaptık. Bunları bir bütün olarak ele almak lazım.Bir çözüm yolu bulacağız.Kartlı sistemle ilgili de ciddi bir çalışma yaptık. Akıllı Şehir projemizi geliştiriyoruz. Gerekli toplantılar yapıldı, peyderpey uygulamaya geçilecek. Şikayetçi olunan konuların bir çoğu bu projeler tamamlandığında sona erecek inancındayım. Ayrıca engelli bireylerimizin yanında bulunan refakatçi kartlarının otobüs şoförleri tarafından tanınmadığına dair şikayet varsa ve ayrı bir ücret talep ediyorsa, bu durumu hemen çözeriz. Böyle bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

“Ballıdağ ve Uğurlu Hastanesinin şehrimize kazandırılması gerekiyor”

Daday Ballıdağ Hastanesi ile Özel Uğurlu Hastanesinin Kastamonu'ya kazandırılması gerektiğine işaret eden Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “İkisinin de şehre kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Özel Uğurlu hukuki süreç her ne olursa olsun çözünebilme noktasında irade gösterilirse bu konuda bize dene düşerse yapmaya hazırız. Belediye Sağlık hizmetinde yer alır mı? Param olursa tabi ki olur! Ama yok Yani ciddi rakamlar. Olmayan parayla da hastane yapılmaz ama olsaydı yaparım. İrade oluşursa imkanımız ölçüsünde ortaklığı ona da sıcak bakarım. Sıfırdan hastane yapılıyor iken birkaç tane yerde daha şehir hastaneleri gündeme gelmişken bu konuda bir irade gösterilip eğer Ballıdağ Hastanesi şehre kazandırılırsa nefis olur. Bu konuda da her türlü şeye varım. Şu da olabilir; illaki hasta olacak diye bir kural da yok pandemi sürecinde kullanırsınız. Ayrıca gerek yerleşim yerinden dolayı gerek ise çevresinde bina olamamasından dolayı Ballıdağ'dan güzel ve kullanışlı bir Huzurevi de ortaya çıkarılabilir.”

“Hizmet almayan mahallemiz yok”

“İsfendiyar mahallemizde çalışma yaptık. Orası çok sıkıntılı bir bölgemiz. Allah korusun herhangi bir şey olduğu zaman ne araba giriyor, ne bir şey oluyor, büyük sıkıntı var. Kastamonu'nun genelinde sıkıntılar var. O da son 5 yılda o kadar çok inşaat yapıldı ki artık sistemden acınası hale geldi. Şimdi özellikle burada söylemek istiyorum Tosya yolundan çok sitem alıyorum. Çukur yolda gidiyoruz diye! Vatandaşlarımızın sorunlarını anlıyorum ve şikayetleri ötelemiş değilim şimdi o arsada yaşanan sıkıntı, meyilli bir arazide olduğu için yani lütfen hatırlayın yağmur yağdığı zaman bütün kum, çakıl hepsi Taşköprü yolundaydı, aşağı kadar geliyordu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi olmayan güzel kardeşim orada oturanlar sevgili hemşerilerim için ne gerekiyorsa yapılıyor. Hiç merak etmesinler tüm ekibimizle, tüm araç gereçlerimiz Kastamonu'muzun tüm mahallerine itina ile hizmeti götüreceğiz.”

“Teleferiği mecburen tamamlayacağız”

"Defaten de dile getirdim mecbur olduğumuz için tamamlayacağız. Çünkü kamu zararı oluşacak. Bu sebeple tamamlamak durumundayız. Şimdi bu konu ısıtılıp ısıtılıp gündeme geliyor. Ve bunu işte başka siyasi partilerden de hatta CHP'nin İl Başkanı da işte hani halka soracaktı falan diye dedi. Fakat tabii herkes işine geldiği gibi konuyu dinliyor. Konuştuğumuz kişinin sayısı herhalde 10'lu rakamlardan fazladır. Kamuoyu yoklamasıyla teleferik projesini iptal edemiyoruz."