Başkan Vidinlioğlu, saha çalışmalarını inceledi

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, saha çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu, haftanın ilk gününe saha çalışmalarını inceleyerek başladı. Başkan Vidinlioğlu, ilk olarak Tosya yolunda devam eden parke yol yapım çalışmalarını inceledi. Daha sonrasında ise Başkan Vidinlioğlu, sırasıyla Kuzeykent Mahallesi'nde yapımı devam eden Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde, Kuzeykent Mahallesi'nde yapımı süren semt sahasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yapımı devam eden yeni yerleşkesinde ve Kuzeykent İsmail Havuş Cami şadırvanında devam eden çalışmalarda incelemeler yaptı.

Saha çalışmaları ile ilgili olarak konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için tüm birimlerimizle 7/24 mesaimizin başındayız. Özellikle önemli aksaklıkların yaşandığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkiinde çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz bu bölgede parke yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Biz de yeni haftada, mesainin ilk saatlerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledik, çalışanlarımıza kolaylıklar diledik. Tosya yolunun sorunlarını da inşallah çözeceğiz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Mesaimizin ilk gününde ayrıca yapım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Bakım Bakımevimizde devam eden çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yeni yerleşkesinde devam eden çalışmaları, Kuzeykent Mahallesi'nde devam eden semt sahası yapım çalışmalarını ve yine Kuzeykent Mahallesi'ndeki İsmail Havuş Camii şadırvanında ekiplerimizin devam eden çalışmalarını inceledik. Memleketimize en iyi olanakları sunmak adına tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki en büyük gücümüz ise çok değerli hemşehrilerimiz. Onlardan aldığımız güç ile memleketimize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.