Başkan Vidinlioğlu, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşiliğne önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası Kastamonu'ya bağlı Ilgaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası Ilgaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgede incelemelerini sürdüren Başkan Vidinlioğlu Bakan Kurum'dan destek sözü aldı.

Başkan Vidinlioğlu: “Meydana gelen tahribatı en kısa sürede onaracağız”

Önceki gün yaşanan şiddetli yoğun yağış sonrası Ilgaz mevkiinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, hasar tespiti yaparak bölgenin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şiddetli yağmur sonrası meydana gelen tahribatın çok yüksek boyutlarda olduğunu belirten Vidinlioğlu yaptığı açıklamada, “Şu anda Ilgaz mevkiindeyiz. Biliyorsunuz 2 gündür yoğun yağıştan dolayı şehrimizde birkaç ilçe haricinde bir çok noktada çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Yaşanan afetin tahribatı görülüyor. Set alabalık tesislerine giden köprü artık kullanılamaz halde bulunuyor. Buranın 4-5 km arka tarafında da ne menfez ne de köprü hiçbir şey kalmamış. Çok ciddi bir tahribat söz konusu. Doğal olarak bu tahribat bizim isale hattımızı da etkilemiş vaziyette. Yaklaşık 5-6 km'lik alanda ki şu anda biz de tam olarak bilmiyoruz ama bu alandan itibaren peyderpey yapa yapa ilerleyeceğiz. Öyle zannediyoruz ki bu işi en kısa sürede bitirmek istesek de nereden baksak 3-5 gün çalışma sürecek. Dolayısıyla bu konuda hepinizden anlayış bekliyorum. En kısa sürede biz de yapacağımız çalışmalarla inşallah bu sorunun üstesinden geleceğiz. Fakat dediğim gibi bu bölgede yol görünmüyor. Ilgaz Gürleyik isale hattımız şu anda tamamıyla kullanılamaz vaziyette, onun için de şehrimizin büyük bir bölümüne su veremiyoruz. Dolayısıyla bu konuda herkesten anlayış bekliyorum. Sorunu en kısa sürede de çözme gayreti içerisinde olacağımızı da belirtmek istiyoruz. Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile de bir görüşme gerçekleştirdim. Kendileri Bakanlık olarak gereken neyse yapacaklarını, hızlı bir şekilde de hasar tespit çalışmalarının başlamasını ifade etti. Tahribatla ilgili olarak hem Bakanlık düzeyinde hem de Belediye olarak çalışıyoruz. Gerekli talimatları Bakanımız İller Bankası Genel Müdürümüze de iletti. Halkımıza tekrar bilgilendirme yapacağız” dedi.