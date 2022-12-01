Başkan Vidinlioğlu: “Taşkınların önlenmesi için dere yataklarının temizliği çok önemli”

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, taşkınların önlenmesi için dere yataklarının temizliğini önemsediklerini belirterek, şehrin birçok noktasında devası büzler döşediklerini ve mazgalların sayısını da arttırdıklarını kaydetti.

Batı Karadeniz Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Kastamonu, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Sinop ve Zonguldak'tan çok sayıda ilgili kurum temsilcisi katıldı. Toplantıda son yıllarda bölgede meydana gelen taşkınlar ve taşkınlar sonrası yapılan çalışmalar, taşkınlara karşı alınacak önlemler ile Kastamonu Belediyesi'nin taşkınlara karşı yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, afetin hayatın gerçeği olduğunu iyi bildiklerini ve bu doğrultuda Kastamonu Belediyesi olarak yaptıkları projelerle riskleri en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “İimdiye kadar su konusunda biz, Kastamonu olarak çok fazla sıkıntı yaşamamıştık. Ama önümüzdeki dönemin ana konusu yaşadığımız hem pandemi süreci hem de bu afetlerden ve küresel ısınmadan dolayı öyle zannediyorum ki su ve sağlıklı gıda üzerine gelecek planlarımızı yapmamız gerekiyor. Ağırlıklı olarak bu konuda hemen hemen herkes su konusunu DSİ'nin omuzlarına yüklemiş durumda. Fakat, bizler ise Kastamonu Belediyesi olarak alt yapı eksikliği olan yerlerimizde mutlaka alt yapıyı düzeltmemiz gerekiyor. Bu sebeple iki yıl içerisinde sadece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerindeki Tosya yolunda yaptığımız yatırım 70 milyon liranın üzerinde bir tutar. Orada içerisinde bir kişinin rahatça yürüyebileceği çok büyük büzler döşedik ve mazgalların sayısını arttırdık. Şehrin değişik bölgelerinde de bu mazgal sayısını ciddi oranda arttırdık. Şehrin bir diğer önemli konusu da uzun zamandır şehrin rüyası haline gelen Atık Su Arıtma Tesisimizi, Türkiye'nin en iyi üç tesisinden bir tanesi oldu. Bu tesisi devreye aldık. Bu tesisimizde suları arıtıyoruz hem de sağlıklı sulamanın da önünü açmış oluyoruz. Özellikle bizim, Kastamonu'dan sonra Taşköprü yolu üzerinde Alatarla köyüne kadar olan bölge çok ciddi anlamda o havdan o arıtılan su ile sulama yapılan bölge haline geldi. Önceden çok fazla kirli su ile buralar sulanıyordu. Şimdi ise sulamayı çok daha sağlıklı sular ile yapmış oluyoruz. Bununla birlikte entegreli olarak arıtma tesisinde bir yandan suları arıtırken diğer yandan da enerji üretiyoruz. Tesis, bu sayede yüzde 70 ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretiyor” dedi.

Kastamonu Belediyesi olarak dere yataklarının temizliğine önem verdiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “DSİ ile ortak olarak çalıştıkları dere yataklarının modernize edilmesi konusu var. Sorumluluk DSİ'de ama belediye olarak dere yataklarının temizlenmesi konusunda özellikle birkaç ay önce yaşadığımız çok ciddi Kastamonu bölgemizde afet oldu. Şehre su getirdiğimiz 11 kilometrelik su isale hattı zarar gördü. Dere yataklarında hemen hemen bir karış kalmıştı ki şehri su basmasına. Bu yüzden dere yataklarının temizliği çok önemli, dere yatağında belli bir kütle oluşturuyor. Su, üzerinden aktığı zaman asıl mecrasından akmamış oluyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Gelecek adına bütün kurumlar eşgüdümlü olarak suyun yönetimi konusunda el birliğiyle bir şeyler yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurum ve kuruluşlardan katılımcıların gerçekleştirilen sunumlarla ilgili görüş, katkı ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.