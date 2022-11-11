Başkan Vidinlioğlu: “Tek derdimiz, en büyük sevdamız olan Kastamonumuza ve insanımıza hizmet etmek"

Kastamonu'da yürütülen çalışmaları inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Tek derdimiz, en büyük sevdamız olan Kastamonumuza ve insanımıza hizmet etmek" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerin sahada gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Vidinlioğlu, çalışmaların devam ettiği Kuzeykent Mahallesi Millet Bahçesi Projesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali tadilatı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu alt ve üst yapı projesi, Candaroğulları Mahallesi, Kefeli Yokuşu parke yapımı, Saraçlar Mahallesi Yaşam Alanı ve Kapalı Garaj Projesi ile Karaçomak Barajı Sosyal Tesis ve Yaşam Alanı Projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Vidinlioğlu'na çalışma ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Resul Köprülü, meclis üyeleri ve birim amirleri de eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Hemşerilerimizden aldığımız güç ve hayır dua ile yorulmak bilmeden çalışıyoruz. Tek derdimiz, en büyük sevdamız olan Kastamonumuza ve insanımıza hizmet etmek. İnşallah bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.