Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını açıklayan Başkan Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.