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Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.


Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi.


Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını açıklayan Başkan Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.

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