Başkan Vidinlioğlu'ndan seçim açıklaması

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Allah'ın izniyle 2023 hem Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçildiği yıl olacak hem de Cumhur İttifakının çok güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edildiği bir seçim olacak” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla düzenlenen “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantısı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP MYK Üyesi Çağrı Acı, MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP İl Başkanı Emin Çınar, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Mazlamaçcı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, muhalefetin oluşturduğu altılı masayı sert ifadelerle eleştirdi. Başkan Vidinlioğlu, Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde tarih yazacağını vurguladı.

“15 Temmuz gecesini düşünelim. Milletin evlatlarına milletin silahlarını çevirenler, milletin evlatlarına hiç zerre sıkılmadan, utanmadan kurşun sıkanlar oldu. İşte bu şerden hayır doğdu. O gecenin sabahında Cumhur İttifakı oluştu. Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey sabaha kadar genel merkezimizde bütün ışıklar yanar vaziyette meşru hükümetin yanında olduğunu söylemiştir. Hepimiz de meydanlara indik. İşte o akşamın böyle bir hayırlı neticesi oldu. Daha öncesinde de cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş zamanında 1991 yılında 'Kutsal İttifak' denen Milliyetçi Çalışma Partisi'nin, Refah Partisi'nin ve Islahatçı Demokrasi Partisinin bir araya geldiği bir ittifak olmuştu. İttifakın o zamanki ismi 'Kutsal İttifak'tı. Yüzde 16'dan biraz fazla oy alarak 60'dan fazla milletvekili çıkarmıştı. Bitti mi bu işler ondan sonra? Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz işler başladı ve bizim içimizden bir gurup ayrıldı gitti. Şimdi de hesap kitap hala devam ediyor. Yapılan hesabı kitabı boşa çıkarmak için buradayız. O hesap yapanlara elbette verecek bir dersimiz var. Onlara söyleyecek bir sözümüz var. Sizin hesabınız varsa bizim hesabımız çok daha kavi. Allah'ın izniyle 2023 hem Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçildiği yıl olacak hem de Cumhur İttifakının çok güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edildiği bir seçim olacak” dedi.

Altılı masanın altında görünmeyen HDP'nin olduğunu ve bunun unutulmamasının gerektiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Bir de karşımızdakilere bakın. Temel amca ile Kılıçdaroğlu bir arada. Adam bu durumu rüyasında görse hayra yormaz. Bizden ayrılıp gidenler ise AK Parti'den ayrılıp gidenlerin peşine takıldılar. Yahu bu nasıl bir ittifaktır. 6 tane benzemez bir araya nasıl gelir? Masanın altında ise göstermedikleri HDP var. Sizde zerre utanma ve zerre sıkılma yok mu? Siz sağın oyu ile solu iktidar yapmak için mi bir araya geldiniz? Devlete ve millete kurşun sıkan teröristlerle nasıl işbirliği yapacaksınız? O başınızı yastığa koyduğunuz zaman nasıl uyuyabileceksiniz? Yarın mahşerde o Resulün yüzüne nasıl bakacaksınız? O şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Hiç mi vicdanınız sızlamayacak? Hiç mi utanma duygunuz kalmadı sizin? Bu sebeple bizim başarmaktan başka çaremiz yok. Vallahi de billahi de başaracağız, başaracağız, başaracağız. Her şeye rağmen ve her şeye inat başaracağız. Allah'ın izniyle Kastamonu'da hem Cumhur ittifakının adayı Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçeceğiz. Bir ayağı eksik kalan milletvekilini de inşallah Kastamonu'da tamamlayacağız. Cumhur İttifakı Kastamonu'da 3-0 olacak. Bundan hiç şüphem yok. Bize düşen bir şey var. Kapı kapı dolaşarak konuşulanları iletin. Bu toprakların mayası sağlamdır. Benim arkadaşımın babası CHP Taşköprü ilçe başkanıydı. Kendisi de hacıydı. Ne bu CHP eski CHP ne de bunlar eski siyasi partilere benzemiyorlar. Bunların kökleri dışarıda. Bunlar hayra iş yapmıyorlar. Bütün kafaları sadece şerre çalışıyor. İpleri başkalarının elinde. Bu sebeple bize düşen ayakları bu topraklara basan, bu toprakların çocuklarına sahip çıkmaktır. Etrafımızdaki insanlara bu olanlar iyi anlatmamız gerekiyor. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene” diye konuştu.