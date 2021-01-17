Başkan Vidinlioğlu'ndan, "Yerel esnafa sahip çıkalım" çağrısı

Alışverişlerin internetten değil, esnaftan yapılması gerektiğini söyleyen Vidinlioğlu, "Yerel esnafımıza sahip çıkmazsak bundan Kastamonu'da yaşayan bizler de zararlı çıkacağız. Bu zor günlerde küçük esnafımızı destekleyelim, alışverişimizi buralardan yapalım" dedi.

Kuzeykent Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Vidinlioğlu'na, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar, MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ayhan Özmen, Belediye Meclis Üyesi Selçuk Yılmaz ve Ali Yaykan da eşlik etti. Esnafın isteklerini dinleyen Vidinlioğlu, belediyenin yapacağı çalışmalarla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bu zor dönemde hem sağlığımızı, hem de geleceğe dair umutlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bu dönemi en zor şekilde atlatanlar, sağlık çalışanlarımızdan sonra esnafımızın olduğunu görüyorum. Esnafımız ayakta kalmaya çalışarak sabırla bugünlerin geçmesini bekliyorlar. Devlete yük olmadan hem kendi geçimlerini sağlıyor, hem istihdam oluşturup başka hanelere ekmek kapısı oluyor, hem de vergisini ödeyerek devlete kaynak sağlıyor. Evde ekranlar karşısında çok zaman geçirmemiz bizi e-ticaret sitelerine yönlendirmektedir. Ben de vatandaşlarımızı bu hususta duyarlı olmaya çağırıyorum. Yerel esnafımıza sahip çıkmazsak bundan Kastamonu'da yaşayan bizler de zararlı çıkacağız. Bu zor günlerde küçük esnafımızı destekleyelim, alışverişimizi buralardan yapalım. Esnafımıza, arkadaşlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.