Başkan Yardımcısı Yurt, öğrencilerle iftarda buluştu

Kastamonu Belediyesi'nin katkılarıyla Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ‘Gönül Sofrası' adı altında iftar programı düzenlendi. Mütevazi ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen iftar programına Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi'nin ve öğrencilerin daima yanlarında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise, “Belediye Başkanımız Sayın Galip Vidinlioğlu önceden belirlenmiş programından ötürü bu akşam aramızda olamadı. Tüm öğrencilerimize ve kıymetli eğitimcilerimize selamlarını iletti. Kastamonu Belediyesi daima sizlerin yanında olacak. Şehrimizi el birliğiyle omuz omuza daha güzel günlere taşıyacağız. Rabbim böyle mübarek bir ayda yaptığımız tüm ibadetleri kabul buyursun inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, öğrencilerin başarılı bir dönem geçirmesi adına dua etti. Öğrenciler kendileri için düzenlenen iftar programı dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.