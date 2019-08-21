İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkanı Kavaklıgil, hurdacı esnafıyla istişarelerde bulundu

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Metal Sanayi Sitesinde hurdacılar esnafıyla bir araya geldi.


Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve birim müdürleri metal sanayi sitesinde hurdacı esnafının yer aldığı bölgede inceleme yaparak esnafın taleplerini ve şikayetlerini yerinde inceledi. Başkan Kavaklıgil, ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Ekiplerimiz tarafından özellikle üretim sahalarının bulunduğu alanlarda ve sanayici esnafımızın işyerlerinin olduğu bölgelerde rutin belediyecilik hizmetlerini götürmek tabi ki en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır ama yaptığımız ziyaretler esnasında da şehrimizin kalbine dokunduğumuzu, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum. İlla bir yerdeki sorunun giderilmesi için kıymetli hemşehrilerimizin bize gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidiyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.