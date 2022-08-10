Başkent EDAŞ Kastamonu'da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 725 trafo ve 21 bin 625 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 2 bin 708 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 34 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kastamonu'da hizmet verdiği 305 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 30 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 161 yeni aydınlatma armatürü ile 44 adet pano ve 9 trafo merkezi montajını da tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'da bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.