Başkent EDAŞ Kastamonu'ya 13 yılda 808 milyon liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Kastamonu'daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Başkent EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009'dan 2021 yılı sonuna kadar Kastamonu özelinde 808 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:

Bu kapsamda 808 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 101 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 28 bin 818 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 35 bin adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Kastamonu'nun gücüne güç kattı.

Yeraltı hat uzunluğu 2 katına çıkarıldı, 141 bine yakın arıza giderildi

Şirket, bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 98, trafo kurulu gücünü ise yüzde 72 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Kastamonu'ya 242 megavat kurulu gücünde olan bin 347 adet trafo, 517 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 133 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 2.102 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 955 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurlarını elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Başkent EDAŞ, 13 yıldır hizmet verdiği Kastamonu'da 140 bin 497 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

1 milyona yakın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 250 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, Baskentedas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 965 bin 129 başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.