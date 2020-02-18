İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım

Başkent Elektrik Dağıtım A.

Ş, Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım yapacak.


Kastamonu'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda kesintisiz enerji için Başkent EDAŞ, 2020 yılında Kastamonu'ya yaklaşık 56 milyon liralık yatırım yapılacak. Yatırımlar ve çalışmalar hakkında Başkent EDAŞ'dan yapılan açıklamada, "Şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kastamonu'da 120 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 25 pano, 25 adet trafo ve 1 adet dağıtım merkezi bakımı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.