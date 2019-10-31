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Baştan Çatal, belediye çalışmalarını denetledi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Harmancık Mahallesi, Candaroğulları ve Şehit Mehmet Sözen Sokakta başlanılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmalar hakkında belediye personelinden bilgiler alan Başkan Çatal, “Harmancık Mahallesi Candaroğulları Sokak'ta değerli kardeşlerimin yıllardır hasretle bekledikleri çift şeritli yol çalışmasına başladık. İlçemiz Şehit Mehmet Sözen Caddesi'nde ise devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık” dedi.


Candaroğulları Sokak sakinleri ise, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a yıllardır bekledikleri yollarına kendilerini kavuşturduğu için teşekkür etti.

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