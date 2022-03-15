'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin çökertilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kastamonu'da faaliyet gösteren ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarını işledikleri tespit edilen çetenin çökertilmesi için operasyon düzenlendi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar neticesinde, 46 ayrı adrese eş zamanlı ‘bataklık' operasyonu düzenlendi. 310 personel ile 60 ekip ve 2 adet dedektör arama köpeğinin katıldığı operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok miktarda reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, cannabinoit, metamfetamin, esrar, kenevir, 17 bin 860 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 17 adet uyuşturucu kullanma amacıyla üretilmiş düzenek, 187 adet fişek ve hassas tartı ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda aralarında suç örgütünün 2 lideri, 2 yöneticisi ve 23 üyesinin de bulunduğu toplam 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.