Batı Karadeniz'de selin vurduğu ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı

Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'un Ayancık ilçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı. Selin ardından Kastamonu'da toplam 934 ve Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 79 konut inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 yılları arasında afetlerden etkilenen illerde yüzlerce konut, ticari yapı ve sosyal donatılar hızla inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop'ta da onlarca bina zarar gördü. Çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Bölgede yaşanan yaraların sarılması için afetin ardından harekete geçildi. Yaşanan selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başlatılan çalışmalar ile yeniden inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, yaşanan sel felaketinin ardından yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı kısa sürede tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı birimlerce yürütülen temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlatılan çalışmalar, zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutlar inşa edildi.

Selden etkilenen Kastamonu'da 934 konut inşa edildi

Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkan 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesinde 248'i 2+1, 401'i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. Bozkurt'ta 120 adet konut ve 87 dükkan hak sahiplerine teslim edildi. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana'da toplam 92 dükkanlı 2 sanayi sitesi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kuruldu.

Ayancık yeniden ayağa kaldırıldı

Sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı. Ayancık'ta sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Bakanlık tarafından ilçede iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar çerçevesinde 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkan yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile illerin yapı stoku güçleniyor

Kastamonu ve Sinop'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor. Sosyal konut projesi çerçevesinde Kastamonu'da bin 118 konut ve bin 750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri; Sinop'ta 676 konut da ve bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşların hizmetine sunuldu.