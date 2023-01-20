Batı Karadeniz'in kırsal kalkınmasına 108 milyon liralık BAKAP desteği

TR81 Batı Karadeniz ve TR82 Kuzey Anadolu Bölgeleri'nde kırsal kalkınmaya yönelik tarım ve kırsal turizm temalarında mal ve hizmet üretimini teşvik eden 108 milyon 493 bin lira bütçeli “TR81-82 Batı Karadeniz Bölge Kalkınma Programı (BAKAP)” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR81 Bölgesi'nde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), TR82 Bölgesi'nde ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından uygulanacak program çerçevesinde her iki bölgede toplam 29 projeye destek sağlanacak.

Üretim altyapısı, tarımsal sanayi ve kırsal turizme destek sağlanacak

TR82 Kuzey Anadolu Bölgesi'nde Kastamonu, Sinop, Çankırı illerinde uygulanacak BAKAP çerçevesinde, Güdümlü Proje Desteği (GPD) yöntemiyle kırsal kalkınmaya yönelik tarım ve kırsal turizm temalarında mal ve hizmet üretimini teşvik edici, sürdürülebilir, yenilikçi ve ihtiyacı gerçekten hissedilen projeler hayata geçirilecek.

Program ile bölgede kırsal kalkınma hedefleniyor

Program ile TR82 Bölgesi'nde kırsal nüfus yoğunluğu, tarımsal üretim durumu ve kırsal turizm potansiyeli dikkate alınarak hazırlanan projelerle sağlanacak gelişmenin kırsal kalkınmayı sürüklemesi hedefleniyor. Bunun yanında kırsal gelirin artırılması ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile göçün önlenmesi ve tersine göçün sağlanarak, bölge nüfusunun artırılması, nüfusun kırsalda tutunması, yaşlı bağımlılık oranının azaltılması ve genç nüfusun artırılması, kırsal altyapının geliştirilmesi ve kırsal refahın artırılması gibi nihai sonuçların elde edilmesi bekleniyor.

Program çerçevesinde desteklenecek projelere, kalkınma ajansları proje ve faaliyet destekleme yöntemlerinden biri olan güdümlü proje desteği çerçevesinde proje başına, proje uygun maliyetinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

TR82 Bölgesi'nde 16 proje hayata geçiriliyor

Bölgede uygulanacak programda, tarımsal üretimin artırılması, üretim altyapısının, tarıma dayalı sanayinin ve kırsal turizmin geliştirilmesi öncelikleri dikkate alınarak projeler hayata geçirilecek. Program çerçevesinde TR82 Bölgesi'nde 16 projeye KUZKA tarafından toplam 41 milyon 150 bin lira hibe desteği sunulacak.

Projelerin öncelik temaları dikkate alındığında ise TR82 Bölgesi'nde uygulanacak 16 projeden, 3'ü kırsal turizmin geliştirilmesine, geriye kalan 13 proje ise tarımsal hedeflere yönelik hazırlandı.