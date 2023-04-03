İhlas Haber Ajansı

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Bavulda binlerce sentetik ecza hapı çıktı: 2 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bavul içerisine zulalanmış 8 bin 385 adet reçeteye tabi hap ele geçirdi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bavul içerisine zulalanmış 8 bin 385 adet reçeteye tabi hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde iki şahsa ait bir bavul içerisine zulalanmış halde 8 bin 385 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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