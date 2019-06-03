Bayram tatiline giden aile kazayı sıyrıklarla atlattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bayram tatiline giden aile ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı ziyareti için İstanbul'dan Samsun'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, D-100 karayolu Tosya Yeni Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araç olay yerine gelen çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.