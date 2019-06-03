İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram tatiline giden aile kazayı sıyrıklarla atlattı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, bayram tatiline giden aile ölümden döndü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bayram tatiline giden aile ölümden döndü.


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı ziyareti için İstanbul'dan Samsun'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, D-100 karayolu Tosya Yeni Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araç olay yerine gelen çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.