BBP Lideri Destici'den HDP açıklaması:

Kastamonu'da konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl askerimiz, polisimiz PKK'yı, teröristleri bu vatanın dağından ovasından temizlemişse Anayasa Mahkemesine düşen de artık Türkiye'yi bu teröristlerden ve bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Destici, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Avni Çakır ile görüştü. Ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret eden Destici, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Destici, Büyük Birlik Partisi Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. BBP Kastamonu İl Başkanı Satılmış Külçe, Destici'ye İnebolu'nun Kurtuluş Savaşında yaptığı kahramanlıkları sebebiyle verilen beyaz şeritli İstiklal madalyası plaketi takdim etti.

"Terörist sayısı 5-6 binlerden 120'nin altına düşmüş vaziyette, bu büyük bir başarıdır"

Parti binasında açıklamalarda bulunan Destici, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde açıkladı; yurtiçinde terörist sayısı 5-6 binlerden 120'nin altına düşmüş vaziyette. Bu büyük bir başarıdır. 120 terörist de bulundukları yerden tabiri caizse kafalarını kaldıramıyor, inlerinden dışarı çıkamıyorlar. Biliyorlar ki Türk yapımı İHA'lar tespit edip, SİHA'lar imha ediyor ya da en yakınındaki askeri birliğimiz, güvenlik güçlerimiz onları etkisiz hale getiriyor. Yurtdışında özellikle Suriye'deki iç karışıklıktan sonra Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz harekatlar var, bunlarda başarılı bir şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kamplarına yönelik aynı şekilde harekatlar var, bu operasyonlar devam ediyor. Buralarda da bazen hiç istememize rağmen şehit haberleri alıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadele, merhum şehit Muhsin Yazıcı başkanımızın dediği gibi topyekun yapılmalıdır. Dağdakine, eline silah almışa karşı güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele ediyor, özellikle 2015 yılındaki son darbeden sonra çok daha ciddi mücadele ediyor" dedi.

"Anayasa Mahkemesi Anayasaya göre karar verecek ve bu partiyi kapacak, bunun başka yolu yok”

Terörle mücadelenin topyekün yapılması gerektiğini vurgulayan Destici, "Bu mücadele çok da başarılı sürüyor. Ama diğer taraftan terörün diğer unsurları var, terörün diğer kolları var, sermaye gurubu var. Bunlarla da mücadele edilmesi gerekiyor, ediliyor da. Diğer taraftan lojistik destek sağlayanlar, uluslararası güçler var bunları destekleyen. Bu uluslararası bir mesele, devletler arası mukabele esası var. İlişkimiz yoğun olan devletler sizi dinleyebilir, diğeri dinlemez. Özellikle destekleyenler var Türkiye zayıflasın daha da güçlenmesin diye ABD gibi, Rusya gibi, Avrupa gibi Çin gibi hepsi buna dahil. Bazı İslam ülkeleri bile var bunun içinde. İran ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere. Ama biz esas kendi yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Bunlardan bir tanesi onların siyasi uzantıları. Bugün maalesef TBMM'de PKK'nın partisi, milletvekilleri var. Bunların altında devletin arabaları var, hazineden aldıkları para ile siyaset yapıyorlar. Biz buraya geldik. Kastamonu 78'inci vilayet oluyor, 1 yıldır geziyorum. Biz kendi çocuklarımızın ve ailelerimizin rızkından kesip bunları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da öyle. Bütün harcamalarımız kendimize ait, devletten bir kuruş yardım almıyoruz. Ama PKK'nın partisi yardım alıyor, trilyonlarca alıyor ve kapatma davası sürerken yine alıyorlar. Biz teklif ettik, en azından kapatma davası bitene kadar paralarına el koyun dedik. Yapılmadı. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları tamamen kaldırılsın ve yargılansın bu da yapılmadı. Ama bizim beklentimiz en son Anayasa Mahkemesine başvurarak reddi hakim istiyorlar. Bu da reddedildi. Bir ay daha ek süre verildi. Eğer gerçekten terör ile mücadele ediyorum, halkımıza, milletimize göstereceksek o zaman yapmamız gereken o mücadeleyi sadece güvenlik güçlerimize bırakamayız. Bu mücadeleyi topyekun yapacağız. Terör örgütünün partisi, Anayasa Mahkemesi Anayasaya göre karar verecek ve bu partiyi kapacak, bunun başka yolu yok” diye konuştu.

'Kapatılan partinin yerine yenisini de kurdurmayacaksın'

Kapatılan partinin yerine yenisinin kurdurulmaması gerektiğini ifade eden Destici, “Bunu söylediğimizde diyorlar ki 'daha öncekileri de kapatıldı ve yenileri kuruldu.' Hayır efendim, yenisini de kurdurmayacaksın. Kimin kurduğunu bilmiyor musun? Belli parti kuruluş dilekçesi veriyor, bakarsın incelersin. Bunun daha önce PKK geçmişi var mı? Yakınlığı var mı? Devletin istihbarat birimleri var, MİT var, jandarması var, polisi var, her türlü bilgisi var. Kurdurmasın yeter. İspanya Batasuna'yı kapattı. Yenisini kurdurdu mu, kurdurmadı. Kurdurmayacaksın. Bunun maalesef bazı medya temsilcileri, siyasetçiler, özellikle altılı masada oturan siyasetçilerin tamamı PKK'nın partisini kapatmayı sanki Kürt kardeşlerimizin siyasetten men etme gibi açıklamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Herkes siyasi parti kurabilir, hiç kimse parti kuranların etnik kökenine bakmaz, mezhebine bakmaz hatta dini inancına bakmaz. Bakılacak tek şey vardır, bu devletin varlığından yana mı ülkenin bütünlüğünden yana mı milletinin birliğinden yana mıdır? Devleti yıkmak için mi kuruyor, desteklemek için mi kuruyor, ayrılıkçı mıdır, birlikçi midir? Bakılacak tek şey budur” şeklinde konuştu.

“Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen artık Türkiye'yi bu teröristlerden ve bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır”

HDP'nin, Kürtlerin partisi olmadığına işaret eden Destici, “HDP'de Kürt kökenli olmayan da binlerce insan ve milyonlarca oy vardır. Aşırı soldur. Sosyalist bir partidir. Ağırlıklı olarak yönetici kadrosu bir inançsızlar topluluğudur. Esas bunun anlatılması ve bunun söylenmesi gerekiyor. Bunun için iç hukukumuz bunu emretmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Batasuna kararlarındaki tavrı açıktır. İspanya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararını onamıştır ve yapılan itirazı da reddetmiştir. Bir de bizdeki gibi değil, parti terör ile iç içe değil, sadece eylemlerini kınamadıkları için kapatılmıştır. Bizde bırakın eylemlerini kınamayı, eylemleri övüyor, teröristlerin cenazelerine gidiyor, bizim için en kutsal kavramlardan biri olan şehitlik kavramını teröristler için kullanıyor. Böyle alçaklık olur mu? Devletine, vatanına, milletine, dinine savaş açmış adamlar güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getiriliyor, tırnak içinde şehit olarak adlandırıyorlar. Bu kadar milletin değerleriyle kavga edilir mi? Bu kadar aşağılanır mı? Buna müsaade edilir mi? Müsaade edilmemelidir. Nasıl askerimiz, polisimiz PKK'yı, teröristleri bu vatanın dalından ovasından temizlemişse Anayasa Mahkemesine düşen de artık Türkiye'yi bu teröristlerden ve bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır. Bizim de beklentimiz bu yöndedir” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceğiz”

Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı ile seçimlere gireceğini söyleyen Destici, "Bizler, inşallah önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakının bir parçasıyız. Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceğiz. Hedefimiz elbette ki Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanımızın seçimleri daha birinci turdan kazanmasıdır ve bununla birlikte de meclis çoğunluğunu devam ettirmesidir, kazanmasıdır. Bununla birlikte de BBP'nin de hak ettiği oyu bu sefer sandıktan alması, potansiyelini sandıklara yansıtması ve güçlü bir gurup ile mecliste temsil edilmesidir” dedi.

Destici'ye yardımcıları Ahmet Yelis ile Mahir Alay da eşlik etti.