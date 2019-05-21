Beden Dili ve Etkili İletişim Konferansı düzenlendi

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu, akademik yönetimi tarafından öğrencilere yönelik ‘Beden Dili ve Etkili İletişim' konulu konferans düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İrfan Mısırlı katıldı. Mısırlı, beden dinilin hayatın her döneminde ve safhasında kullanıldığını, etkili bir iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Beden dilini, ‘insanın yaptığı her hareketin karşıda uyandırdığı intibadır' şeklinde tanımlayan Mısırlı, şöyle konuştu: “Hayatımızın her döneminde ve safhasında beden dilini kullanmaktayız. Beden dilinin algılanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi önemlidir. Bir kimsenin başka birisi hakkında iletişim kurup, kurmayacağında ilk izlenimin payı yüzde 90 kadardır. Bu sebeple, ilk karşılaşmada beden dili, ses tonu, kıyafet, kullanılan renkler, kişinin fiziksel özelikleri çok önemlidir. Kişinin ne söylediğinden daha önemlisi, nasıl söylediğidir. Kelimler ne söylediğimiz, beden dili ve ses tonu nasıl söylediğimizdir. Beden dilini iyi kullanmanın etkili bir iletişimin sağlanmasında çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalarda mesajın iletilmesinde yüzde 7 kelime, yüzde 38 ses tonu yüzde 55 ise beden dilinin etkili olduğu tespit edildi"

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademik personelinde yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, konferansa konuşmacı olarak katılan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İrfan Mısırlı'ya teşekkür etti.