Belediye Başkanı Babaş, yılbaşı gecesi çalışan personeli yalnız bırakmadı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2018'in son gününde çalışarak tamamladı. Bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Babaş, Fen İşleri, KASKİ, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü'nde nöbetçi ekiplerle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve personelinin yeni yılını tebrik etti. Başkan Babaş geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019'a da çalışarak girdi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Berat Satıoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Eda Şen, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat ve AK Parti il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerin ilk durağı şehit aileleri ve gaziler oldu.

“Daima emrinizdeyim”

Kahraman şehitlerin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazileri ile bir araya gelen Başkan Babaş, her günün her saatinde gerek şehit ailelerinin gerekse gazilerin emrinde olduğunu belirterek, “Evlatlarınızın, eşlerinizin ve sizlerin vatan için yaptıkları karşısında bizler ne yapsak azdır. Sizler bizlerin en kıymetli varlıklarısınız. Daima emrinizde olduğumu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

“Kalleşler bizlerin büyük birlikteliği karşısında çaresiz kalacaklardır”

Şehit aileleri ve Gazi ziyaretlerinin ardından Mekke'nin Fethi konulu konferanslara katılan Başkan Babaş burada gençlere seslendi. İslam coğrafyasında zulmün bitmesi için, devletin bekası için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Babaş, “Bizler Allah sevgisiyle yoğrulmuş bir milletiz. Kalleşler ne kadar uğraşsalar da bizlerin büyük birlikteliği karşısında çaresiz kalacaklar. Unutmayalım ki bizler toprağı vatan yapan bir neslin evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.

“Fedakarca çalışan kardeşlerimizden Allah razı olsun”

Konferansların ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne geçen Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve yanında yer alan heyet burada hastalara acil şifalar diledi. Başkan Babaş, nöbetçi olan sağlık çalışanların yeni yıllarını tebrik etti, her hangi bir istekleri olup olmadıklarını sordu ve “Milletimizin sağlığı için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarım” dedi.

Kahraman polislerin nöbet noktalarını ve Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliği'ni de ziyaret eden Başkan Babaş'ı burada İl Emniyet Müdürü Turgay Karabulak karşıladı. Kastamonu'nun huzur kenti olduğunu ifade eden Başkan Babaş, “İl Emniyet Müdürü başta olmak üzere tüm polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Kastamonu'muz bir huzur şehridir. Kahraman polislerimizin fedakar çalışmaları gerçekten takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

Taksi duraklarını ve benzinlikleri de ziyaret eden Başkan Babaş, buralarda da yeni yıla çalışarak giren personellerle sohbet etti.

Fen İşleri, KASKİ, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü'nün nöbetçi ekibiyle de bir araya gelen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şehrin genelinde her hangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını sordu. Her hangi bir sıkıntı olmaması ve ekiplerin daima hazır olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Babaş, “Bugün yeni yıla sevdiklerinden uzak çalışarak giren kardeşlerimizi ziyaret ettik. Çok kritik noktalarda milletimize hizmet adına fedakarca çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bizlerin görevi milletimize hizmettir. Bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bugünü çalışarak geçiren kardeşlerimizin yanında olmak bizlerin görevidir. Tüm kardeşlerimizin yeni yılını tebrik ediyor sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.