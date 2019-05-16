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Belediye Başkanı Çatal'dan, Bahçeli'ye ziyaret

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr.

Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Lideri Bahçeli'yi MHP Genel Merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Çatal, “Çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Ramazan'ı Şerif'ini kutlayıp, yapacağımız hizmetlerimiz için destek sözü aldık. Kendisine misafirperverliği ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.


MHP Genel Başkanı Bahçeli ise, nazik ziyaretinden dolayı Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Bahçeli, her zaman gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

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