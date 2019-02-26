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Belediye Başkanı Kazım Şahin: “Tosya Hükümet Konağının ihalesi 15 Nisan'da Yapılacak”

Kastamonu’nun Tosya İlçe Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Hükümet Konağı ihalesinin 15 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Kastamonu'nun Tosya İlçe Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Hükümet Konağı ihalesinin 15 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.


Tosya Belediye Başkanı ve AK Parti Tosya Belediye Başkan Adayı Kazım Şahin, yeni yapılacak olan Tosya Hükümet Konağının, ihalesinin 15 Nisan 2019 günü saat 14.30'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacağını açıkladı.


Başkan Kazım Şahin, modern hükümet konağı bina yapımının yanı sıra, alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin de ihale kapsamında yapılacağını ifade etti.


Belediye çalışmalarının yanında kamu yatırımları ile ilgili konuların takipçisi olduğunu söyleyen Kazım Şahin, hükümet binasının kısa zamanda tamamlanıp vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

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