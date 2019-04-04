Belediye Başkanı Kazım Şahin'e veda yemeği

Kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin katıldığı yemekte konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, belediye başkanlığı görevini devreden Başkan Kazım Şahin ile dostluklarının devam edeceğini söyledi. Kaymakam Pişkin, “Biliyorsunuz 31 Mart 2019 Pazar günü ülkemizde mahalli idareler seçimi yapıldı. Bazı belediye başkanları görevlerine devam etti, bazıları da görevlerini devretti. Mahkeme kadıya mülk değildir. Tosya Belediyesinin kuruluşundan bugüne kadar kaç tane belediye başkanı gelip geçmiştir. Tosya Kaymakamlığına kaç tane kaymakam gelip geçmiştir, burada asıl olan hizmettir. Herkes hizmet etmek için bu makamlara gelir. Bizler de bu makamlarda geçiciyiz. Ben Tosya'ya geldiğimde başkanımız burada benim için tanışma yemeği düzenlemişti. Bizde kendilerine bir vefa olarak veda yemeği tertip ettik. İki yıldır birlikte çalıştık beraber hizmet ettik, genel müdürlere, valilere, bakanlara birlikte gittik, Tosya'ya hizmet almak için gittik. Sadece tanışma değil unutamayacağımız bir dostluk oluştu. Kendileri görevi bıraksalar da kapımız her zaman açık, dostluğumuz baki olacak. Ben hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

Yemekte konuşan Başkan Kazım Şahin, Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür ederek, “2009 yılından bu yana 10 yıldır belediye başkanlığı görevinde ilçemize hizmet etmeye çalıştım. Bu bir bayrak yarışı herkes hizmet etmek için bu makamlara talip oluyor. Belediye başkanlığı görevinden ayrılsam da köşeye çekilecek değilim. İmamın siyasetçinin emekliliği olmaz, aktif siyasete devam edeceğim. Partimin bana vereceği görevlere, Tosya için hizmete her zaman hazırım. Kaymakamımız Deniz Pişkin'e ince düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımızın Tosyamız için bir şans olduğunu düşünüyorum. İnşallah kendileri için de veda yemeğini vali olarak uğurlarken düzenleriz. Tosyamıza hizmetlerinden çalışma süremiz içinde verdikleri desteklerden dolayı Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Deniz Pişkin, Başkan Kazım Şahin'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verirken bir de tablo hediye etti.

Başkan Kazım Şahin'in görev sürecinde yaptığı çalışmaların anlatıldığı slayt gösterisi ile program sona erdi.