Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ve çalışanlarla biraya gelen Başkan Babaş, geride kalan beş yıllık süreçte ortak birçok projeye imza atıldığını ifade etti.

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Tahsin Babaş, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ziyaret ederek, karayolu çalışanlarıyla bir araya geldi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Babaş, 2014 yılından bugüne toplam bin 16 projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Kastamonu'muzu geleceğe taşıyacak yeni projelerimiz hazır. Bizler şehrimizi çok iyi biliyoruz. 30 yıldır bu şehrin her mahallesine her sokağına hizmet eden bir kardeşiniz olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu kapsamda bizler kısa vadede 30 proje açıkladık. Daha açıklayacağımız çok proje var” dedi.

“Kuzey ile Güney aksını birleştireceğiz”

Yeni dönemde yapacağı projelerden bahsederken kavşak ve köprü projeleriyle şehir içi ulaşımın daha hızlı ve konforlu olacağını ifade eden Başkan Babaş, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Rauf Denktaş Caddeleri'nin birbirine bağlanacağını söyledi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte uyumlu çalışmaların sürdüğünün de altını çizen Başkan Babaş, “Kastamonu'muzun gelişimi doğrultusunda çok önemli kavşak ve köprü projeleri hazırladık. Yakında kamuoyu ile bu projeleri paylaşacağız. Kısaca özetlemem gerekirse şehir içi kuzey aksı ile güney aksını birbirine bağlayacağız. Yıllardır uyum içerisinde çalışmanın her iki kurumada önemli kazanımları olmuştur. Kastamonu Belediyesi Kastamonu'da tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaktadır. Bizler işimizi biliyoruz. Belediyeciliği biliyoruz. Şehrimizi, mahallelerimizi ve sokaklarımızın hepsini biliyoruz. Bu doğrultuda projeler hazırlıyoruz. Biz projelerle konuşuyoruz. Yapacağımız işlerimizi anlatıyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz belediyecilik sevdamız memleket” diye konuştu.

“Bizim hedefimiz dünya kenti Kastamonu”

Bugüne kadar her alanda önemli projelere imza atıldığının altını çizen Başkan Babaş, tarihten, kültüre, spordan, sanata, sosyal projelerden, sağlık projelerine, parklara ve modern şehirciliğe yönelik her noktaya dokunduklarını ifade ederek, “Kastamonu'muzun gelişimini hızlandıracak bir alt yapı oluşturduk. Her alanda önemli çalışmalara imza attık. Ancak bunları yeterli göremeyiz. Çünkü bizim hedefimiz Dünya Kenti Kastamonu'yu oluşturmak. Omuzlarımızdaki sorumluluğun bilincindeyiz. Kastamonu'muzu tarihi ve kültürel değerlerinin kıymetini çok iyi biliyoruz. 2014 yılında başlatmış olduğumuz Tarihi Seferberlik projeleri kapsamında 60 milyon TL'lik yatırımı ilimize kazandırdık. Onlarca asırlık konak, yaklaşık 300 tescilli ve tescilsiz binanın cephe iyileştirmelerini yaptık ve yapıyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte 100 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımı şehrimize kazandırmayı ve bine yakın yapının cephe iyileştirmesini gerçekleştirmeyi planladık. Kastamonu'muzu tarihi Kastamonu ve yeni Kastamonu olarak ele alıyoruz. Tarihi Kastamonu'da tamamen korumacı bir zihniyetle, yıllarca unutulmuş ecdat yadigarı eserlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıyacak, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne adını yazdıracak projelere imza atıyoruz. Yeni Kastamonu'da ise insanımızın daha güvenilir ve konforlu bir yaşam sürmesi adına gereken tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kastamonu'muzda her yaptığımız çalışmayı hemşehrilerimize bölge insanına sorarak yaptık. İstişareler sonucunda adım attık. Bir park alanı belirlerken dahi o bölgenin insanlarıyla istişare etmeden harekete geçmedik. Kastamonu'nun her mahallesine her sokağına 30 yıldır hizmet etmiş ve etmeye devam eden bir kardeşiniz olarak önümüzdeki dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde ilerleyeceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.

“Tam anlamıyla hazırız”

Önümüzdeki dönemde her mahalleye 5 proje olmak üzere toplam yapacakları 125 projenin 30'unu kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Başkan Babaş, “İlimizi iyi tanıdığımız ve gelişimine nelerin katkı sağlayacağını çok iyi bildiğimiz için projelerimizi hızla tamamladık. Bizler tam anlamıyla hazırız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kastamonu'muzu inşallah el birliğiyle hedefe taşıyacağız. 20 Mahallemize 20 mahalle evi, Genç Anne Akademisi, Aile Yaşam Merkezi, Gönlümün Sultanı, Her Sabah Spordayız, Altın Bilezik Konakları, İnovasyon Merkezi ve kampları, Sen Üret Pazarın Devlet Olsun, STK Merkezi ve Konseyi, Kastamonu Arastaları ve E-Kastamonu Ticaret Portalı projelerimizle mahallelerimize dokunacağız, hemşehrilerimize dokunacağız, üretime dokunacağız, istihdama dokunacağız ve ekonomiye dokunacağız” ifadelerini kullandı.