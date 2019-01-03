Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, son zamanlarda Kastamonu Belediyesi ve Kastamonuspor ile ilgili konuşulanlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kastamonu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen 2019 yılının ilk belediye meclis toplantısına belediye meclis üyeleri katıldı.

2013'ten 2018 yılına kadar geçen sürede belediye bütçesinin yüzde 56 büyüdüğünü belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu Belediyesi olarak 2018 yılında şehrimize 67 milyon 776 bin TL yatırım yapılmıştır. 2013 yılında 67 milyon 392 bin TL olan bütçe gelirimizi 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık yüzde 56lık bir artış ile 175 milyon TL'ye ulaşmıştır. Yine 2018 yılı itibariyle tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 95 seviyesine çıkmıştır. Onun için de çok değerli hemşerilerimize ve belediyemize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı belediye meclisimizindir. Çalışanlarımızındır, aziz hemşerilerimizin başarısıdır” dedi.

“Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalacağız”

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin kurduğu Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalınacağını vurgulayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bizim işimiz hizmet etmek arkadaşlar. Mesleğimiz belediyecilik sevdamız memleket. Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalacağız. Cumhur İttifakı içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır. Karşılıklı saygı ve sevgi vardır. Biz daima adımlarımızı ona göre attık. Ve ona göre de atmaya da devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde önümüzdeki süreçte projelerimiz ve Kastamonu'ya yapacağımız hizmetler ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman bunu söyledik. Hep hizmet dedik. Hep memleket dedik. Hep birlikte yaptık bunu arkadaşlar. Burada doğruya doğru yanlışa yanlış dedik. Bu meclis halkın meclisidir. Yasalara göre kurulmuş, Kastamonu halkının seçtiği meşru bir meclistir. Bu meclisin üzerinden kimsenin de bilmediğini konuşmaya yanlış konuşmaya hakkı ve hukuku yoktur. Hiçbir verilemeyecek hesabımız yoktur. Her şey kanunlara uygun bir şekilde gerçekleşmiştir. Tabi bizler hep yaptığımız doğru şeylerle imtihan oluruz ya da denetleniriz. Dedikodularla, fitne, fesatla, duydumlarla, duyduklarla, söyledilerle iş yapmayız. Ne olursa olsun eğer kimin bir şüphesi bir kuşkusu varsa Kastamonu Belediyesi buradadır. İstediği gibi denetleyebilir. Kapılarımız sonuna kadar açık ama Kastamonu Belediyemizi ve çalışmalarını gölge düşürecek konuşmalardan uzak duralım” şeklinde konuştu.

“Kastamonu spor'umuz üzerinden kirli bir siyaset yürütme çabasını görüyoruz”

Son günlerde Kastamonuspor üzerinden kirli bir siyaset yürütüldüğünü söyleyen Başkan Babaş, “Son zamanlarda bir de Kastamonuspor'umuz üzerinden kirli bir siyaset yürütme çabasını görüyoruz. Bizim göreve geldiğimiz 2014'te Kastamonuspor'u oluşturduk hep birlikte. Sadece biz demiyoruz bütün Kastamonu'da kamuoyu oluşturduk. İş adamları ile belediye oluşturduk. Sivil toplumla oluşturduk. Ve güçlü bir başarı elde ettik. Üst üste bal liginden, üçüncü lige, üçüncü ligden ikinci lige ikinci ligtede birinci lige çıkacak şekilde çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bu sevincimizde neredeydiniz? Ben hiç görmedim. Özellikle bunlar sorulacak sorular arkadaşlar. Ne üzüntümüz de varsınız ne sevinçte varsınız? Nerede varsınız? İşin içine siyaset girince varsınız. Bu tür söylemlerle siyasete izin vermez. Vermeyecektir de. Her şey herkesin gözü önünde yad etmektedir. Şu anda da takımımız çok güzel bir şekilde lige devam etmektedir. Şu söylenebilirdi? Nasıl yardım edebiliriz? Demek çok mu zor? Biz bunları duymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra sona erdi.