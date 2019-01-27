Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde Kastamonu Belediyesinin Şehit Aileleri ve Gaziler Evi olarak restore ettiği iki katlı binada gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, il ve merkez ilçe yönetim kuruluda yer aldı.

Şehit aileleri ve Gaziler tarafından sevgi seliyle karşılaşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, duygu dolu anlar yaşadı. Şehit aileleri ve Gazilerin Başkan Babaş'a seslenerek “Bizlere yaptığınız destekleri ve yardımları asla unutmayacağız” dedi.

“Sizlerin talepleri, bizler için emirdir, talimattır”

Başkan Tahsin Babaş, “Kahraman eşlerinizin, çocuklarınız ve aziz gazilerimizin vatan için yaptıklarının yanında bizlerin yaptıklarının lafı olamaz. Sizlere ne kadar hizmet etsek borcumuzu ödeyemeyiz. Sizlerin talepleri, bizler için emirdir, talimattır. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Kahraman çocuklarınız, eşleriniz ve kahraman gazilerimiz sayesinde bizler bugün huzur içerisinde yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle toprağı vatan yapan kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı bir hayat diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah” dedi.

Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Berat Satıoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu ise “Sağolsun Başkanımız bizlerin her ihtiyacını, her talebini karşılıyor. Kendisine şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dediler. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.