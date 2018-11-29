Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan Muhtarlara ziyaret

Muhtarları ziyaret eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Muhtarlara köylerden kentlere olan yoğun göçü önlemek için daha çok üretim yapılmasını gerektiğini söyledi. Babaş, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlere yönelik yapılması gereken projeler hakkında detaylı bilgi verdi.Muhtarlık ile yerel yönetimin birleşmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Babaş, "Köylerimizden yoğun bir şekilde kentlere doğru bir göç olduğunu görüyoruz. Bunları önlemek içinde en önemli olarak muhtarlarımızın bu konuda çalışmalar yapması lazım. Muhtarlıklarla yerel yönetimlerin birleşmesi gerekir. Hükümetimizle de bu konuda konuşarak köylerde göçü önlememiz lazım ve en büyük çalışmamızın bu olacağını inanıyorum. Yerellerde göç ile ilgili çalışmalar başlattık ve bu sorunu üzerine doğru gidiyoruz'' dedi.,

“Üretimin, ürün olarak desteklenmesi gerekli''

Kastamonu ürünlerini sürekli olarak fuarlarda tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Babaş: “Bugün siyez buğdayı 10 TL'nin üstüne çıktı. Eskiden yok fiyatına satılıyordu ama şimdi tanıtmakla birlikte köylümüzün bu konuda üretim yapmasına teşvik etmiş olduk. Arz-talep dengesini kurmaya gayret gösterdik. Doğal ürünlerimizin piyasalarda alıcıları çoğaldı. Bununla ilgili devamlı görsel olsun, fuarlarda olsun çalışmalarımızı sürdürüp, bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Bütün Kastamonu ürünlerini göstermek, sergilemek ve tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa inanın ilimizde olsun, ülkemizde olsun, köylerde üretim yeniden başlayacaktır. Her türlü teknolojiyle buluştu köylerimiz, yapmamız gereken hizmetlerimiz var mı var. Altyapı hizmetlerimiz var, kanalizasyon işlemlerimiz var. Sulu tarıma geçmek zorundayız onun içinde, barajlar yapıyoruz, kapalı sistem sulamanın köylere gelmesi lazım. Uzun vadede köylerimize katkı sağlayacağına inancımız tamdır'' şeklinde konuştu.

“Havalimanını kapatmaya çalışıyorlar ama bizler havalimanımıza sahip çıkacağız''

Kastamonu Ak Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ise açıklamasında, “Havalimanını kapatmaya çalışıyorlar ama bizler havalimanımıza sahip çıkmayı biliriz. Havalimanı Ak Parti dönemine nasip oldu, bütün Kastamonu ve çevre illerin halkına sunuldu. İl Teşkilatı, İl Başkanı olarak her zaman belediye başkanın yanındayız. Gittiğimiz yol doğru yol, hak yoludur. Bunların sonu da Kastamonu'nun kazancıdır'' dedi.

“31 Mart seçimlerinde belediyemiz ve muhtarlarımız zaferle çıkacaktır''

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, “2023 Türkiye'sine cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam edeceğiz. Sizlerin sayesine Türkiye'de ilk ve tek Kastamonu'da muhtarlarımıza protokol, halkla ilişkiler kursu açtık. Birinci etabını bitirdik. İkinci etabı ise ayın 8-9' da başlayacağız. Bu kursa gittiğimizde öğrendik ki bizlerinde çok eksikleri varmış. Hem seçmenlerimizle hem de halk olan diyaloglarımızla nasıl davranacağımızı öğrenmiş olduk. Muhtarlar olarak Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek ve çalışmak bizim görevimizdir'' ifadelerini kullandı.