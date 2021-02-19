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Belediye Başkanı Vidinlioğlu aşı oldu

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.


Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı olan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sağlık ordusunun her bir ferdine pandemi de gösterdikleri üstün çabadan ve mücadeleden ötürü minnettarlığını iletti.


Başkan Vidinlioğlu, “Bu salgından inşallah elbirliğiyle çok yakın zamanda kurtuluruz. Sağlık ordumuza minnettarız. Bu süreçte büyük mücadeleler verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Uzun zamandır mücadele verilen tıp camiasının uğraşıları sonucunda elde ettiği birkaç çeşit aşıdan bir tanesi, olan halk arasında Çin aşısı olarak adlandırılan eski yöntemlerle hazırlanmış inaktif bir aşı. Bizde ilk aşılamamızı bugün itibariyle olduk. İnşallah bu aşılama süreci devam edecek. Daha sağlıklı günlerde bir araya gelir buluşuruz.” ifadelerini kullandı.

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