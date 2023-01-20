Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Cumhuriyetin temellerine en sağlam harcı atan ecdadın torunları olarak bizler daima devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye Kastamonu'da yapılan hizmetlerle ilgili brifing veren Vidinlioğlu, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Vidinlioğlu, “Şahsımdan ve memleketimizden desteğini biran olsun esirgemeyen bilge liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. Kendisine yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi sunarak desteklerinden ötürü tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sundum. Kastamonu'ya selam ve sevgilerini ileten Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendi şehrimizin kendisi için ne denli önemli olduğunu belirterek, daima devletinin yanında olan Kastamonu'nun Cumhuriyetin 100'üncü yılında da Türkiye'nin Yüzyılını tercih edeceğini bildiğini bizlere ilettiler. Cumhuriyetin temellerine en sağlam harcı atan ecdadın torunları olarak bizler daima devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Sayın Genel Başkanımıza, şehrimize ve bizlere gösterdiği ilgiden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte de zatıalilerinin desteğiyle Kastamonu'ya en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Vidinlioğlu, MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmenin ardından Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'yı ziyaret etti.