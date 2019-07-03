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Belediye Caddesinde iş yerinin bacası tutuştu

Kastamonu’da şehrin en işlek caddelerinden birisi olan Belediye Caddesi’nin girişinde yer alan bir iş yerinin bacasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'da şehrin en işlek caddelerinden birisi olan Belediye Caddesi'nin girişinde yer alan bir iş yerinin bacasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Belediye Caddesi'nde yer alan bir iş yerinin bacasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevreden geçen vatandaşların fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, araçlarındaki asansör ile yükselerek, bacadaki yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Soğutma çalışmaları sırasında yangına müdahale eden iki itfaiye eri ise, rahatsızlık geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen itfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın esnasında çevredeki kaldırımlarda vatandaşlar meraklı gözlerle yangını izleyerek, cep telefonu ile kaydettiler. Yangının tamamen söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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