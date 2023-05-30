Belediyenin seralarında yetiştirilen 180 bin fide vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Kastamonu'da ata tohumlarının tarımsal üretimde artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için Kastamonu Belediyesi tarafından seralarda yetiştirilen 180 bin sebze fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidelerden almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

Kastamonu Belediyesi ile Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, 180 bin fide vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Şehrin 6 farklı noktasında kurulan stantlarda vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi'nin seralarında atalık tohumlarla yetiştirilen fideleri ücretsiz olarak aldı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki standa gelerek, tezgahın başına geçip vatandaşlara domates, biber, salatalık ve fideleri dağıttı.

“Türkiye'nin dört bir tarafından bu fidelerden isteyenler var”

Vatandaşlara 4 yıldır ücretsiz fide dağıttıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “4. yılımızda sayıyı biraz daha artırdık. Daha önce biriktirmiş olduğumuz ata tohumlarından dağıttığımız, fideleri bu sene işin içerisine GEMA vakfımızı da katarak rakamı daha çok hale getirdik. Ankara'dan, İstanbul'dan, Erzurum'dan, Adana'dan Türkiye'nin dört bir tarafından bu fidelerden isteyenler var. Yaşadığımız pandemi, sel, deprem süreci de bize öğretti. Gıda çok önemli. Sizin üretiminizde olmadığı zaman, dışarıya bağımlı hale geliyorsunuz ve bu fidelere ulaşmak için çok büyük çaba sabrediyorsunuz, maliyetleri çok yüksek oluyor. Pandemi döneminde gördüğünüz gibi, marketler yağmalandı. Şimdi tabii en önemli özelliğimiz, kırsal ağırlıklı bir ülke olmamızdı. Tarım yönünden de kendine yetebilen sayılı ülkelerden bir tanesiydik. Ama ben bunun da yavaş yavaş değişmekte olduğunu gördüğüm için hem ata tohumlarını özendirmeye hem de özellikle geleceğimiz, yavrularımız,

geleceğimizin teminatı bilgilensinler diye, en azından domatesin, salatalığın, biberin veya diğer sebzelerin nasıl yetiştiğini görsünler diye hepsine ayrı bir zevk verecektir. Elinin altında suladığın çiçeğin büyüdüğü nasıl zevk veriyorsa, sebze içinde aynı şeyler söz konusu. Sağlığımız daha çok önemli. Atalık tohumlar olduğu için sizden de isteğim, mutlaka evdeki evsel atıklarınızı, küflenmiş ekmeği, pişirdiğiniz yemeğin atığını, balığın kafasını toprağa koyduğunuz anda size 15 gün sonra komposto olarak geri dönecek. Gübrelemeyi de bunlarla yapın. Sağlıklı olsun, genetik yapısı değişmemiş olsun. Çünkü önümüzdeki dönemin ana konu hem sağlıklı gıda ve su olacak” diye konuştu.

“Fidelerle oyalanıp vakit geçireceğim”

Ücretsiz olarak fide alan Lütfi Kılıç isimli vatandaş ise “Belediyemiz fide dağıttı, biz de aldık. Emekliyim, bahçeme dikeceğim. Fidelerle oyalanıp vakit geçireceğim. Daha önce parayla alıp dikiyorduk. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, bir daha olmasını istiyorum” dedi.