Berber ve kuaförler, dezenfekte ediliyor

Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi, açılış öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ediyor.

Kastamonu'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan beri kapalı tutulan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açılmaya hazırlanıyor. İşletmeler, açılış öncesinde dezenfekte edilirken çalışanlar için de koruyucu maskeler dağıtıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle haftalarca kapalı tutulmasının ardından faaliyetlerine izin verilen ilk meslek gruplarından biri berberler, kuaförler ve güzellik salonları oldu. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi de kent merkezindeki iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Hizmet alacak vatandaşların sağlığı için yapılan bu çalışmalar, kent merkezinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında yapılacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, berber ve kuaförleri ziyarette bulunup ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca tüm işletme sahipleri ve çalışanlarına da maske dağıtan Başkan Vidinlioğlu, “Pazartesi günü itibarıyla faaliyetlerine başlayacak olan kuaför ve berber salonlarının dezenfeksiyon işlemleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bugünlerde en büyük tehlike rehavete kapılmak. Rehavete kapılmadan salgın tedbirlerini sıkı şekilde uygulamaya devam edelim. Zorunlu haller dışında evde kalalım” dedi.