Beyaza bürünen Kastamonu'nun yüksek kesimleri havadan görüntülendi

Kastamonu'da, kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi.

Kastamonu'da önceki gün başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı ve Küre Dağları geçişlerinde etkili olmuştu. Birçok ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde kalan İhsangazi ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile havadan görüntülendi.