Bin 76 adet sentetik hapla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde niteliğinde bin 76 hapla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışmaları sırasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda bin 76 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.