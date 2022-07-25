Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda bin 915 Kastamonulu, Çanakkale'yi gezecek.

“1915 Kastamonulu Vatan Kalbinin Attığı Topraklara” gidiyor sloganıyla Kastamonu Belediyesi tarafından duyurusu yapılan gezinin başvuruları başladı. Çanakkale'ye gitmek isteyen 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat giderek başvurularını yapabilecek. İlk kafile 2 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Çanakkale'ye hareket edecek. İkinci kafile ise 5 Ağustos Cuma günü akşam saat 20.00'de Kastamonu'dan ayrılacak. 1915 kişi Çanakkale'yi gezinceye dek haftada iki sefer olarak gezi düzenlenecek.

Ecdadın verdiği o mukaddes mücadeleyi daha iyi hissedebilmek için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Çanakkale'de en fazla şehit vermiş illerden biri Kastamonu'dur. Bu şehrin ruhunda Çanakkale vardır. Çanakkale gönlümüzde, türkümüzde hep yer almıştır. İstedim ki hemşehrilerimiz ecdadın destansı mücadelesini daha iyi hissetsin mukaddes zaferin kazanıldığı toprakları yakından görsün. Çünkü büyük Türk Milleti bağımsızlık aşkını Çanakkale'de tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk Milleti, Çanakkale mücadelesiyle Kurtuluş'un fitilini ateşlemiştir. Değerleri uğruna serden geçen bu aziz millet daima muzaffer kalacaktır. Bu düşüncelerle kutlu vatan topraklarında huzur içinde yatan ve bizim varlık nedenimiz olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; millî ve manevi değerleri uğruna serden vazgeçmiş bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Bu denli anlamlı geziye katılmak isteyen tüm hemşehrilerimiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müze bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı yolculuklar diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.