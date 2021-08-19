Bingül teyzeye eşinin 35 yıl önce hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i Mehmetçik enkazda buldu

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında Mehmetçik, 35 yıl önce eşinin hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'in enkaz altından bulunarak yıkanıp kendisine teslim edilmesi karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Sel afetinin yaşandığı İnebolu'nun Özlüce köyünde ikamet eden Bingül Erdeniz, 35 yıl önce eşinin İzmir'den satın alarak kendisine hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'in kaybolması enkaz altında kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, enkazda gözü yaşlı olarak bekleyen Bingül Erdeniz'i fark etti. Bingül Erdeniz'in yanına giderek durumunu soran Mehmetçik, eşinin 35 yıl önce hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'in enkaz altında kaldığını ve bulunmasını talep etti. Bunun üzerine harekete geçen Mehmetçik, bir süre enkaz altında araştırma yaptıktan sonra kaybolan Kur'an-ı Kerim'in buldu. Su ile temizlenen Kur'an-ı Kerim, Bingül Erdeniz'e teslim edildi. Kur'an-ı Kerim'in teslim edildiği sırada Bingül Erdeniz gözyaşlarını tutamadı.

Aynı zamanda enkaz altında ziynet eşyaları da kaybolan ve Mehmetçik tarafından bulunarak kendisine teslim edilen Bingül Erdeniz, “Çok üzülüyordum. Askerler, yavrularım Kur'an-ı Kerim'i bulunca çok sevindim. Çok duygulandım bulununca, çok sevindim. Beyim almıştı bana Kur'an-ı Kerim'i okuyor diye. Bende onu her zaman okuyordum. Şehit yavrularıma da gönderiyordum. Ölenlerimizin hepsine okuyordum” dedi.

Çocuklarının hediyesi olan ziynet eşyalarının da enkaz altından çıkartılarak kendisine teslim edildiğini söyleyen Bingül Erdeniz, “Çocuklarım hediye etmişti. Kızımın vardı. Anne ben saklayamıyorum, sen sakla diyerek bana vermişti. Onlarda enkaz altında kaldı. Çekmecedeydi. Yavrularım, askerler onları da buldu. Çamurların içerisinden alıp yıkadıktan sonra bana teslim ettiler. Hepsini bulup verdiler bana. Bir bir yıkayıp hepsini teslim ettiler bana. Eksik mi diye sordular, asker yavruların hepsini bulup bana verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bingül Erdeniz, Kur'an-ı Kerim bulununca çok duygulandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Moray Erdeniz ise, İzmir'de satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i eşine hediye ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “İzmir'de iki tane satın aldım. Bir tanesini gemiye getirmiştim, diğerini de eşime hediye ettim. İzmir'de Hisar Camisinin yanında satılıyordu. Aklıma gelip aldım. Bu Kur'an-ı Kerim'in kağıtları iyi, kağıtları güzel. Eşimde okuyor diye alıp buraya getirdim”

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.