Bir ilçede daha korona virüs sıfırlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 vakalarının sıfırlandığı açıklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dün hiç korona virüs vakası görülmedi. İlçede sevindiren haberi Kaymakam Deniz Pişkin açıkladı. Uzun bir aradan sonra Tosya'daki vaka sayısının dün sıfır olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Pişkin, "Salgınla mücadelede rehavete kapılmak bizi eski kötü günlerimize götürebilir. Tedbirlere ve kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Biraz daha sabır” diye konuştu.