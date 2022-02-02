Birbirinden ilginç kardan heykeller yaptılar

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sıkılan esnaflar, kardan birbirinden ilginç figürler yaptı. Kardan adamları gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde esnaflar canları sıkılınca kardan çeşitli figürler yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan figürleri görenler ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar görüntüledikleri kardan adamları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlginç kardan adamlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vatandaşlar Kurtuluş Mücadelesi Döneminin simge isimlerinden Şehit Şerife Bacı ile Seyit Onbaşı ile Nasrettin Hoca'nın da kardan heykellerini yaptı.