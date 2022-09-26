Bisikletiyle gezmek için çıktığı yolda cansız bedeni bulunan yaşlı vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bisikletiyle gezmek için çıktığı yolda cansız bedeni bulunan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Daday ilçesi Bolatlar köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikleti ile gezmek için yola çıkan Halim Tüfekçi isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Bisikleti ile birlikte yolda cansız bedeni bulunan Tüfekçi'nin ilk belirlemelere göre, bir kazaya karışması neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tüfekçi'nin cansız bedeni, Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tüfekçi'nin cenazesi yapılan incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Daday ilçesinde öğlen namazına müteakibine kılınan cenaze namazının ardından Tüfekçi'nin cenazesi toprağa verildi.